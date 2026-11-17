NOVI UDAR NA KRIMSKI MOST: Drugu noć zaredom sve stoji, građanima stiglo hitno upozorenje (VIDEO)
KRIMSKI most ponovo je bio meta napada ukrajinskih snaga, a saobraćaj preko njega trenutno je obustavljen, saopštio je guverner Krima, Sergej Aksjonov.
- Neprijatelj je ponovo napao Krimski most. Saobraćaj je trenutno obustavljen - napisao je Aksjonov na svom kanalu na platformi Maks.
On je pozvao građane da se uzdrže od putovanja ka mostu i najavio je da će naknadno objaviti dodatne informacije o razvoju situacije.
Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev takođe je preporučio da se putovanje ka mostu odloži, posebno onima koji su planirali da iz Sevastopolja krenu ka kontinentalnom delu Rusije.
- Oni koji su planirali da napuste Sevastopolj i odu ka kontinentalnoj Rusiji preko mosta večeras ili jutros trebalo bi da se za sada uzdrže od putovanja - naveo je Razvožajev.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: POPRAVKA KRIMSKOG MOSTA BLIŽI SE KRAJU: Snimci spajanja trećeg oštećenog dela
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