KRIMSKI most ponovo je bio meta napada ukrajinskih snaga, a saobraćaj preko njega trenutno je obustavljen, saopštio je guverner Krima, Sergej Aksjonov.

Foto: Printskrin Iks/Jarek

- Neprijatelj je ponovo napao Krimski most. Saobraćaj je trenutno obustavljen - napisao je Aksjonov na svom kanalu na platformi Maks.

😗🤣November 26, 2026: CRIMEAN BRIDGE AFTER AN ATTACK – DEFORMED ARCH AND DAMAGED ROADWAY Footage taken in the aftermath has been released. https://t.co/qwHWQYifVU — Jarek (@Jarek2025) November 16, 2026

On je pozvao građane da se uzdrže od putovanja ka mostu i najavio je da će naknadno objaviti dodatne informacije o razvoju situacije.

⚡️ The Crimean Bridge has reportedly come under another attack. Social media footage appears to show one arch collapsed into the water and damage to both the roadway and railway arch. https://t.co/8vO3nc0QwZ — UNITED24 Media (@United24media) November 17, 2026

Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev takođe je preporučio da se putovanje ka mostu odloži, posebno onima koji su planirali da iz Sevastopolja krenu ka kontinentalnom delu Rusije.

- Oni koji su planirali da napuste Sevastopolj i odu ka kontinentalnoj Rusiji preko mosta večeras ili jutros trebalo bi da se za sada uzdrže od putovanja - naveo je Razvožajev.

(Tanjug)

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