PORTPAROL iranske vojske Mohamed Akraminija upozorio je danas brodove da ne koriste, kako je naveo, "lažne američke rute" za prolazak kroz Ormuski moreuz, ističući da taj strateški plovni put neće biti otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne prihvate sedam iranskih uslova, prenela je agencija Tasnim.

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"Realnost na terenu pokazuje da prolazak tim rutama izlaže brodove opasnosti od pomorskih mina, vatre i eksplozija", rekao je Akraminija.

On je naveo da bezbednost plovidbe može da se garantuje jedino koordinacijom sa iranskom vojskom i Korpusom islamske revolucionarne garde, kao i korišćenjem ruta koje te snage odrede, prenela je Al Džazira.

Akraminija je takođe kazao da američke vojne baze u regionu ostaju "legitimni ciljevi" i upozorio da će svaka "pogrešna procena" naići na snažan odgovor koji će prevazići geografske granice.