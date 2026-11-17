Ukrajina dočekuje Gruziju u Košicama, u poslednjem kolu Lige B Lige nacija. Domaćinima je dovoljan bod za opstanak, dok gosti moraju da pobede kako bi izbegli poslednje mesto u grupi.

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Ukrajinci su takmičenje započeli pobedom nad Mađarskom (1:0), ali su potom osvojili samo jedan bod u četiri utakmice.

Ekipa Andree Maldere vezala je tri poraza, poslednji protiv Severne Irske (0:1), pa će pokušati da prekine lošu seriju protiv rivala kojeg nikada nije izgubila u 12 međusobnih susreta.

Gruzija je bez pobede u pet kola, uz dva remija i tri poraza, ali je poražavajući podatak da nije postigla nijedan gol! Izostanak povređenog Hviče Kvarachelije dodatno je oslabio napad, pa će najveći teret pasti na Žorža Mikautadzea.

Ukrajina takođe ima problema sa realizacijom, ali raspolaže kvalitetnijim napadačkim rešenjima. Artem Dovbik mogao bi da dobije priliku od početka, a domaćini imaju dovoljno razloga da potraže pobedu umesto da se oslanjaju na remi.

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