Svet

MUDRE REČI PORTPAROLA KREMLJA: "Nijedna PVO nije savršena, niti može odbiti u potpunosti masovne udare"

С.А.М.

16. 11. 2026. u 16:16

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EFIKASNOST sistema protivvazdušne odbrane u Rusiji je veoma visoka, ali nijedan sistem na svetu ne može u potpunosti da garantuje zaštitu od masovnih napada, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

МУДРЕ РЕЧИ ПОРТПАРОЛА КРЕМЉА: Ниједна ПВО није савршена, нити може одбити у потпуности масовне ударе

Foto: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

 - Naša sredstva protivvazdušne odbrane i dalje deluju veoma efikasno, sistem funkcioniše. Nažalost, nijedan sistem na svetu ne može da pruži stoprocentnu zaštitu različitih objekata od ovako masovnih napada. Ipak, efikasnost je veoma visoka - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje RIA Novosti.

Prema proračunima RIA Novosti, zasnovanim na podacima ruskog Ministarstva odbrane, ruska protivvazdušna odbrana odbila je najmasovniji napad ukrajinskih bespilotnih letelica u jednom danu, oborivši 2.049 dronova.

U saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, objavljenom u ponedeljak, navodi se da su tokom prethodna 24 časa sredstva PVO oborila i sedam navođenih avionskih bombi, četiri rakete „Flamingo“ i 2.049 bespilotnih letelica avionskog tipa.

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