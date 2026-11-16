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"UBIJ BOLESNIKA": Šokantan grafit osvanuo u centru Zagreba

T.J.

16. 11. 2026. u 09:30

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"UBIJ bolesnika" grafit je koji je osvanuo na beloj zaštitnoj ispred Muzeja za umetnost i zanatstva u Zagrebu.

УБИЈ БОЛЕСНИКА: Шокантан графит освануо у центру Загреба

Foto: Printskrin Iks

Grafit je ispisan crnom bojom, a hrvatski portal Index piše da nije poznato kada je grafit nastao i da li je povezan s nedavnom smrću 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koja je potresla hrvatsku i javnost u regionu.

Muzej umetnosti i zanatstva nalazi se na najvećem zagrebačkom Trgu Republike, ranije Trg maršala Tita.

Periš je preminuo 21. oktobra u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" na zagrebačkom Jankomiru, a snimak koji je dospeo u javnost desetak dana od njegove smrti ukazuje da je u pitanju nasilna smrt.

Zbog sumnje na teško ubistvo, četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor, a Perišova smrt otvorila je pitanja mogućih propusta u postupanju prema pacijentu i odgovornosti vodstva Klinike.

(Index.hr)

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