POLICIJA DONELA NOVU MERU: Od danas do petka u Parizu je zabranjeno ovo

UPRAVA pariske policije zabranila je neprijavljena okupljanja i protestne povorke u krugu od 100 metara oko deset srednjih škola i pet univerzitetskih zdanja u francuskoj prestonici od danas do petka.

Foto: Tanjug/AP Photo/Emma da Silva

Odlukom o zabrani u Francuskoj zbog protesta, koja je doneta u nedelju, obuhvaćene su neke srednje škole u četvrtom, šestom, osmom, jedanaestom, trinaestom i sedamnaestom arondismanu, prenosi danas BFM.

Zabrana se primenjuje i na Tehnički fakultet Univerziteta Sorbina, naučni kampus Pari Site, na centre Rene-Kasen i Lursin Panteona-Sorbine i na deo Panteona-Asa.

- Brojni ispadi i blokade u blizini nekih srednjih škola i ustanova visokog obrazovanja u Parizu i periferiji u okviru društvenog pokreta čiji se obim i nasilnost ne smanjuju - naveo je načelnik pariske policije Patris Fore kao opravdanje za donetu odluku.

🇫🇷🚨Breaking: Several people injured after police hit them on the head with batons, near Place de la Nation in #Paris Massive riots in #France right now... https://t.co/7UVGA2gwmk — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 14, 2026

Kako je objasnio, ovi incidenti su imali za posledicu "uništenja javne imovine, požare, značajno nasilje nad pripadnicima obrazovne zajednice, kao i sukobe sa snagama reda".

Uhapšeno više od 1.000 građana

Dodao je da je 1.548 osoba privedeno od početka pokreta u Parizu.

Načelnik policije je ocenio da blokade predvodi "najčešće manjina učenika", ali da one svima ostalima ograničavaju slobodu dolaska i odlaska i osnovno pravo na školovanje.

- Oni potpiruju bes roditelja nekih učenika koji žele da se okončaju blokade koje su izazvale tenzije između tih roditelja i mobilisanih srednjoškolaca - zaključio je on.

U petak su predsednici opština osam pariskih ardonismana pozvali rektorat da zatraži mere koje će omogućiti obezbeđivanje ulaza u srednje škole pod blokadom i izlaza iz tih ustanova.

(Blic)

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