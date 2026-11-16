POLICIJA DONELA NOVU MERU: Od danas do petka u Parizu je zabranjeno ovo
UPRAVA pariske policije zabranila je neprijavljena okupljanja i protestne povorke u krugu od 100 metara oko deset srednjih škola i pet univerzitetskih zdanja u francuskoj prestonici od danas do petka.
Odlukom o zabrani u Francuskoj zbog protesta, koja je doneta u nedelju, obuhvaćene su neke srednje škole u četvrtom, šestom, osmom, jedanaestom, trinaestom i sedamnaestom arondismanu, prenosi danas BFM.
Zabrana se primenjuje i na Tehnički fakultet Univerziteta Sorbina, naučni kampus Pari Site, na centre Rene-Kasen i Lursin Panteona-Sorbine i na deo Panteona-Asa.
- Brojni ispadi i blokade u blizini nekih srednjih škola i ustanova visokog obrazovanja u Parizu i periferiji u okviru društvenog pokreta čiji se obim i nasilnost ne smanjuju - naveo je načelnik pariske policije Patris Fore kao opravdanje za donetu odluku.
Kako je objasnio, ovi incidenti su imali za posledicu "uništenja javne imovine, požare, značajno nasilje nad pripadnicima obrazovne zajednice, kao i sukobe sa snagama reda".
Uhapšeno više od 1.000 građana
Dodao je da je 1.548 osoba privedeno od početka pokreta u Parizu.
Načelnik policije je ocenio da blokade predvodi "najčešće manjina učenika", ali da one svima ostalima ograničavaju slobodu dolaska i odlaska i osnovno pravo na školovanje.
- Oni potpiruju bes roditelja nekih učenika koji žele da se okončaju blokade koje su izazvale tenzije između tih roditelja i mobilisanih srednjoškolaca - zaključio je on.
U petak su predsednici opština osam pariskih ardonismana pozvali rektorat da zatraži mere koje će omogućiti obezbeđivanje ulaza u srednje škole pod blokadom i izlaza iz tih ustanova.
(Blic)
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