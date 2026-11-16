AMERIČKO NEBO PONOVO SE OTVARA: Danas se očekuje normalizacija letova

AMERIČKI ministar saobraćaja, Šon Dafi, izjavio je da se očekuje da će se danas situacija sa avio-saobraćajem u toj zemlji normalizovati, nakon što je u nedelju bilo otkazano ili kasnilo više od 11.500 letova, usled poremećaja letova koji traje od petka.

Foto: Tanjug/AP/Jason Fochtman

Prema podacima sajta "FlightAware", do sinoć je bilo otkazano samo 88 letova za danas, prenosi Rojters.

Dafi je za televiziju ABC rekao da nema dokaza o sajber napadu ili drugoj vrsti zlonamernog delovanja, ali da uzrok incidenta ostaje nejasan.

On je ocenio da će se avio-saobraćaj danas "verovatno potpuno normalizovati".

Američka Savezna uprava za avijaciju (FAA) je u petak, 13. novembra, naložila obustavu svih poletanja na teritoriji cele zemlje, što je zaustavilo gotovo sve letove u trajanju od skoro pet sati. To je bila najduža obustava vazdušnog saobraćaja u SAD još od napada Al Kaide na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. godine.

Prema rečima zvaničnika, do problema je došlo kada je kompanija "L3Harris", partner po ugovoru sa FAA, instalirala najmanje jedan novi ruter u udaljenom postrojenju, što je dovelo do preopterećenja drugih centara za kontrolu letenja usled naglog priliva podataka i onemogućilo je normalno funkcionisanje komunikacionih sistema.

Dafi je kazao da je zamena rutera u postrojenju FAA u El Doradu, u američkoj saveznoj državi Arkanzas, izazvala poteškoće s drugim ruterom, koji je nedavno zamenjen u Amarilu u Teksasu, koji je počeo da emituje podatke i preopterećuje rutere u drugim centrima za kontrolu letenja širom zemlje.

Prema njegovim rečima, FAA još nije utvrdila šta je tačno prouzrokovalo problem tokom radova na održavanju, što su poslovi koji su prethodno obavljani hiljadama puta bez ikakvih poteškoća.

- Radnik koji je instalirao ruter je, koliko znamo, dobar američki patriota i iskusan je, tako da ne verujemo da je neko pokušao da sabotira mrežu tokom same instalacije. Ipak, još nemamo saznanja šta je bio osnovni uzrok problema - rekao je Dafi.

Dve osobe koje su upoznate sa tokom istrage navele su da je sama instalacija rutera protekla bez problema a da su se problemi s komunikacionim sistemom FAA pojavili tek pošto je zamena rutera uspešno završena, uz nadzor zaposlenog u ovoj agenciji.

Iz FAA su juče saopštili da je "funkcionalnost spornih rutera" onemogućena, kao i da su isti postupak primenili i na oko 60 sličnih rutera u sistemu kontrole letenja.

Prema podacima sajta "FlightAware", koji prati avio-saobraćaj, juče je širom Sjedinjenih Američkih Država otkazano oko 2.100 letova, dok je 9.400 letova kasnilo, prenosi Rojters.

U subotu, 14. novembra avio-kompanije su u SAD otkazale skoro 6.700 letova a više od 9.100 je kasnilo.

Bilo je otkazano je oko 28 odsto letova kompanije Džet blu i 20 odsto letova kompanije Amerikan erlajns, dok su Junajted erlajns, Sautvest i Delta prijavili otkazivanje između tri i pet odsto svojih letova.

(Tanjug)

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