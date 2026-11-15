SPREMA SE HAPŠENJE LIDERA PRIDNJESTROVLJA: Moldavija donela odluku - Ne sme da napusti zemlju, čeka se reakcija Moskve

VLASTI Moldavije nameravaju da na pet godina zabrane lideru Pridnjestrovlja Vadimu Krasnoselskom da napušta zemlju preko zvaničnih graničnih prelaza, zbog toga što je u Moskvi primio ruski Orden časti, prenosi portal „Realitatea“ pozivajući se na portparola moldavske vlade Dmitrija Čoriča.

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Predsednik Rusije Vladimir Putin uručio je 4. novembra Krasnoselskom Orden časti u Kremlju, što je izazvalo nezadovoljstvo zvaničnog Kišinjeva. Moldavski Biro za reintegraciju ranije je saopštio da vlasti nameravaju da uvedu restriktivne mere protiv lidera Pridnjestrovlja zbog njegove posete Moskvi.

Portal je u nedelju objavio da je Krasnoselski doputovao u Kišinjev preko međunarodnog aerodroma u prestonici, kao i da je sproveden na drugi sprat, gde se nalaze prostorije za ispitivanje.

- Potvrđujemo dolazak Vadima Krasnoselskog u Kišinjev. Nakon sprovedenih kontrolnih procedura, suočiće se sa posledicama - izjavio je Čorič.

Prema njegovim rečima, među predviđenim merama je i „zabrana izlaska iz Republike Moldavije preko zvaničnih graničnih prelaza u trajanju od pet godina“.

Ruski ambasador u Moldaviji Oleg Ozerov ranije je ocenio da je oštra reakcija moldavskih vlasti na dodelu Ordena časti Krasnoselskom nerazumljiva, jer je reč o priznanju za zasluge koje nema ideološku konotaciju.

Pridnjestrovlje, u kojem Rusi i Ukrajinci čine oko 60 odsto stanovništva, nastojalo je da se odvoji od Moldavije još pre raspada Sovjetskog Saveza, strahujući od pripajanja Rumuniji u atmosferi tadašnjeg nacionalizma.

Nakon neuspelog pokušaja moldavskih vlasti da 1992. godine vojnim putem reše spor, Pridnjestrovlje je faktički ostalo van kontrole Kišinjeva.