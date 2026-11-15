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SPREMA SE HAPŠENJE LIDERA PRIDNJESTROVLJA: Moldavija donela odluku - Ne sme da napusti zemlju, čeka se reakcija Moskve

С.А.М.

15. 11. 2026. u 19:57

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VLASTI Moldavije nameravaju da na pet godina zabrane lideru Pridnjestrovlja Vadimu Krasnoselskom da napušta zemlju preko zvaničnih graničnih prelaza, zbog toga što je u Moskvi primio ruski Orden časti, prenosi portal „Realitatea“ pozivajući se na portparola moldavske vlade Dmitrija Čoriča.

СПРЕМА СЕ ХАПШЕЊЕ ЛИДЕРА ПРИДЊЕСТРОВЉА: Молдавија донела одлуку - Не сме да напусти земљу, чека се реакција Москве

Foto: Philippe Lissac / Godong / Universal images group / Profimedia

Predsednik Rusije Vladimir Putin uručio je 4. novembra Krasnoselskom Orden časti u Kremlju, što je izazvalo nezadovoljstvo zvaničnog Kišinjeva. Moldavski Biro za reintegraciju ranije je saopštio da vlasti nameravaju da uvedu restriktivne mere protiv lidera Pridnjestrovlja zbog njegove posete Moskvi.

Portal je u nedelju objavio da je Krasnoselski doputovao u Kišinjev preko međunarodnog aerodroma u prestonici, kao i da je sproveden na drugi sprat, gde se nalaze prostorije za ispitivanje.

 - Potvrđujemo dolazak Vadima Krasnoselskog u Kišinjev. Nakon sprovedenih kontrolnih procedura, suočiće se sa posledicama - izjavio je Čorič.

Prema njegovim rečima, među predviđenim merama je i „zabrana izlaska iz Republike Moldavije preko zvaničnih graničnih prelaza u trajanju od pet godina“.

Ruski ambasador u Moldaviji Oleg Ozerov ranije je ocenio da je oštra reakcija moldavskih vlasti na dodelu Ordena časti Krasnoselskom nerazumljiva, jer je reč o priznanju za zasluge koje nema ideološku konotaciju.

Pridnjestrovlje, u kojem Rusi i Ukrajinci čine oko 60 odsto stanovništva, nastojalo je da se odvoji od Moldavije još pre raspada Sovjetskog Saveza, strahujući od pripajanja Rumuniji u atmosferi tadašnjeg nacionalizma.

Nakon neuspelog pokušaja moldavskih vlasti da 1992. godine vojnim putem reše spor, Pridnjestrovlje je faktički ostalo van kontrole Kišinjeva.

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