FRANCUSKA je ponovo pokrenula pitanje mogućnosti učlanjenja Kijeva u NATO usred napretka mirovnog procesa.

Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

To je izjavio politički analitičar Andrej Koškin u intervjuu za RT.

- Makron nije cela EU; on je jednostavno politički lider. I to veoma neuspešan kod kuće, praktično politički leš. U ovoj situaciji, sa žestokim diskusijama o novoj bezbednosnoj arhitekturi i pregovorima koji su u toku, ovo je savršeno vreme da skrene pažnju na sebe. Zato je rekao: 'Hajde da primimo Ukrajinu u NATO' - naveo je Koškin u razgovoru za RT.

Prema rečima stručnjaka, Pariz možda pokušava i da poremeti preliminarne sporazume o rešavanju ukrajinskog sukoba.

- Pregovori su u toku, postoji razumevanje između strana i postoji izvestan napredak. Održan je sastanak u Dubaiju. Pokrenuto je jedinstveno pitanje međunarodne bezbednosti. I u tim okolnostima, naravno, Makron je želeo da skrene pažnju na sebe - objasnio je Koškin.

Kako je u vezi sa tim primetio Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika , Rusija će biti primorana da ostvari svoje ciljeve silom ako evropske zemlje ne pokažu spremnost da pregovaraju o ukrajinskom rešenju i bezbednosnim pitanjima.