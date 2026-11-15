IRAN SILOVITO UDARIO NA BAZU SAD U BEHREINU: Usledio neočekivan obrt, Amerikanci i lokalna vojska bili spremni

IRAN je danas izveo napad dronovima na američku vojnu bazu u Bahreinu, što je drugi pokušaj Teherana da gađa tu zemlju u poslednja tri dana.

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Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je šest bespilotnih letelica usmerila na radarski objekat američke protivvazdušne odbrane u vazduhoplovnoj bazi Al Rifa u Bahreinu, prenosi Bi Bi Si.

Vojska Bahreina saopštila je da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili iranske letelice „pre nego što su mogle da ostvare svoje ciljeve“.

Napad je usledio nakon što je Iran u petak takođe lansirao dronove prema Bahreinu, što je bio prvi napad na zemlje Persijskog zaliva od septembra.

Dok su se u nedelju oglašavale sirene širom Bahreina, Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da se upute ka najbližem skloništu ili bezbednoj lokaciji.

Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina najoštrije je osudilo, kako je navelo, kontinuirane iranske napade na teritoriju te zemlje i poručilo da Iran smatra u potpunosti odgovornim za njihove posledice.

U saopštenju koje je iranska državna televizija objavila na Telegramu, Revolucionarna garda poručila je da je Ormuski moreuz zatvoren i upozorila da će svaka agresija SAD biti dočekana „još oštrijim i snažnijim odgovorom“.

IRGC je ranije ove sedmice tvrdio da je u petak pogodio američki radarski sistem za rano upozoravanje u Bahreinu. Američka vojska odbacila je te navode, saopštivši da su dva iranska drona jednosmernog napada bila usmerena ka Bahreinu, ali da su oba oborile američke snage. Dodala je da nije bilo povređenih niti materijalne štete.

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