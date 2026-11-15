DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 16. NOVEMBAR: Raka i Ribe očekuju nagrade i priznanja, Strelca nova ljubav, Jarca dobici preko podele imovine
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 16. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Spoj Marsa i Jupitera u vašoj petoj astrološkoj kući donosi vam uspeh preko kreativnih delatnosti, sporta, a slobodnim Ovnovima priliku za ulazak u novu vezu i veće šanse za proširenje porodice.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Konjunkcija Marsa i Jupitera, vladaoca partnerskih odnosa i braka, u astrološkoj kući privatnog života donosi nesporazume, svađe i rasprave sa voljenom osobom članovima porodice. Proverite krvnu sliku.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Konjunkcija Marsa i Jupitera u kući komunikacija vam uvećanje prihoda preko kraćih putovanja, potpisivanja isplativog ugovora i podrške osoba koje prepoznaju vaše profesionalne kvalitete. Izbegavajte rasprave sa rođacima.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Spoj Marsa i Jupitera, planeta akcija i prosperiteta, u vašoj astrološkoj kući novca donosi vam finansijski i poslovni uspeh, napredovanje u karijeri i priznanja za vaš dosadašnji rad. Unosite više tečnosti.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Konjunkcija Marsa i Jupitera u vašoj astrološkoj kući ličnosti donosi vam priliv energije, entuzijazma i borbenosti, kao i dobitke preko putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja ili kreativnih zanimanja.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Spoj Marsa i Jupitera, koji upravljaju vašim finansijama i pratnerskim odnosima, u kući podsvesti ali i ograničenja i prepreka, naglašava vašu intuiciju ali podstiče umetničku inspiraciju. Podložnost povredama.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Konjunkcija Marsa i Jupitera, planeta akcije i prosperiteta, u kući društvenog života, donosi vam dobitke i uspeh preko javne delatnosti ili društvenog angažmana. Promenite način ishrane. Nesanica.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Spoj vašeg vladaoca Marsa koji upravlja i vašim poslom, i Jupitera, vladaoca vaših finansija, u kući karijere, donosi vam poslovni i finansijski uspeh, mada ćete i dalje imati osećaj da niste uradili sve što ste želeli.
STRELAC (23. 11 - 21. 12)
Vaš vladalac Jupiter koji upravlja i vašim privatnim životom, pravi konjunkciju sa Marsom, donoseći vam dobitke preko putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja, a slobodnim Strelcima novu ljubav i šansu za proširenje porodice.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Spoj Marsa i Jupitera, koji upravljaju vašim finansijama i komunikacijama, u kući novca, donosi vam dobitke preko podele imovine, prava na dobijanje stipendije, ostvarivanja prava na alimentaciju. Podložnost virusnim infekcijama.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Konjunkcija Marsa i Jupitera, planeta sukoba i ekspanzije, u kući partnerskih odnosa, upozorava na probleme u odnosu sa voljenom osobom, jer nećete moći da nađete zajednički jezik.Promenljivo raspoloženje.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Vaš vladalac Jupiter, koji upravlja i vašom karijerom, pravi konjunkciju sa Marsom u kući posla i zdravlja, donoseći vam finansijske dobitke, nagrade i priznanja za dosadašnji rad. Uvodite zdravije navike.
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