Svet

NIKITA MIHALKOV O UKRAJINI: Kompromisi bi bili izdaja žrtava

Novosti online

15. 11. 2026. u 18:03

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REDITELj Narodnog umetnika RSFSR-a Nikita Mihalkov izjavio je da bi kompromisi oko Ukrajine bili izdaja žrtava.

НИКИТА МИХАЛКОВ О УКРАЈИНИ: Компромиси би били издаја жртава

Foto: Printskrin Razgovorы obo vsёm

Reditelj je izrazio nadu da kineski predsednik Si Đinping i predsednik SAD Donald Tramp razumeju stav ruskog lidera Vladimira Putina.

- Ostali kompromisi koje traže od nas su nemogući. Nemogući su jer bi izdali žrtve koje smo već podneli. A mi to ne možemo da uradimo - rekao je u intervjuu za Vesti.

On je ranije napomenuo da je Rusija postala jedina evropska zemlja koja je odbila da smatra iskrivljene zapadne vrednosti normom i to otvoreno izjavila.

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