REDITELj Narodnog umetnika RSFSR-a Nikita Mihalkov izjavio je da bi kompromisi oko Ukrajine bili izdaja žrtava.

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Reditelj je izrazio nadu da kineski predsednik Si Đinping i predsednik SAD Donald Tramp razumeju stav ruskog lidera Vladimira Putina.

- Ostali kompromisi koje traže od nas su nemogući. Nemogući su jer bi izdali žrtve koje smo već podneli. A mi to ne možemo da uradimo - rekao je u intervjuu za Vesti.

On je ranije napomenuo da je Rusija postala jedina evropska zemlja koja je odbila da smatra iskrivljene zapadne vrednosti normom i to otvoreno izjavila.