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AI ALATI SVE VIŠE U CENTRU PAŽNJE: Istraživanje otkriva nove digitalne navike mladih

T.J.

15. 11. 2026. u 17:23

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NAJNOVIJA istraživanja pokazuju da su se navike dece i tinejdžera promenile, a da digitalni svet sve više koriste ne samo za zabavu i komunikaciju, već i za učenje i rešavanje svakodnevnih problema.

АИ АЛАТИ СВЕ ВИШЕ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ: Истраживање открива нове дигиталне навике младих

Foto: AI/ČetGPT

Prema analizi kompanije Kaspersky, koja je obuhvatila period od marta do maja 2026. godine, među najčešćim temama koje deca širom sveta pretražuju na Guglu nalaze se aplikacije i digitalni alati, komunikacione platforme, video-igre i servisi za gledanje sadržaja. Posebno je primetan rast interesovanja za alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

U kategoriji aplikacija i digitalnih alata, AI servisi činili su 41,36 odsto pretraga.

Među alatima koji privlače pažnju mladih nalaze se Gemini, ChatGPT, DeepSeek, Claude, Copilot i Character.ai. To pokazuje da veštačka inteligencija postaje deo njihove svakodnevice – od traženja informacija i pomoći pri učenju do kreativnog stvaranja i zabave.

Društvene mreže i aplikacije za komunikaciju takođe zauzimaju značajno mesto. Instagram, TikTok, What'sUpp i Jutjub nalaze se među platformama koje mladi najčešće koriste, dok su Roblox i druge video-igre važan deo njihovog digitalnog života.

Kakvi su podaci za Srbiju?

Kad su u pitanju podaci za Srbiju, koje je Kaspersky prikupio u periodu od maja 2025. do aprila 2026. godine, oni pokazuju da su komunikacija, društvene mreže i servisi za razmenu poruka činili 38,48 odsto zabeleženih interesovanja. U toj grupi Instagram je imao udeo od 14,54 odsto, a TikTok 8,16 odsto.

Video-sadržaji takođe su veoma popularni među decom u Srbiji.

Ova kategorija činila je 29,44 odsto interesovanja, pri čemu je Jutjub bio ubedljivo najzastupljeniji, sa udelom od 24,84 odsto.

Kada je reč o video-igrama, prednjačio je Roblox, sa 15,61 odsto, dok su se među popularnim naslovima našli i Brawl Starss i Geometry Dash.

Mladi sve više koriste internet za obrazovanje

Zanimljivo je da mladi internet sve više koriste i za obrazovanje. Među servisima za učenje posebno se izdvaja Duolingo, dok se u globalnoj analizi onlajn obrazovanje pojavljuje kao jedna od značajnih kategorija interesovanja.

Da je internet postao neizostavan deo odrastanja u Srbiji pokazuje i istraživanje "Digitalna svakodnevica dece i mladih u Srbiji", objavljeno u novembru 2026. godine.

Istraživanje je obuhvatilo 1.993 učenika uzrasta od 11 do 17 godina iz 64 škole, a rezultati ukazuju na to da deca najčešće koriste internet za slušanje muzike, gledanje video-sadržaja na društvenim mrežama i komunikaciju.

Ipak, sve veća prisutnost mladih na internetu otvara i pitanje bezbednosti.

Istraživanje u Srbiji ukazalo je na njihovu izloženost govoru mržnje i neprimerenim porukama, što dodatno naglašava značaj digitalne pismenosti, razgovora sa roditeljima i edukacije o bezbednom korišćenju interneta.

Podaci tako pokazuju da se interesovanja mladih ne svode samo na društvene mreže i zabavu. Veštačka inteligencija postaje sve važniji alat, dok internet istovremeno ostaje prostor za komunikaciju, igru, informisanje i učenje.

(Business Recorder)

BONUS VIDEO: Oni koji budu koristili AI unaprediće svoje radne sposobnosti: Luka Aničić o veštačkoj inteligenciji

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