BITKA NAD PLANINSKIM VISOVIMA: Amerikanci poslalali svoj ponos na najveće visine, Iran efikasno oborio dron "Orbiter 4"

IRANSKA vojska oborila je bespilotnu letelicu „Orbiter 4“ u oblasti planinskih visova Nahavanda, na zapadu zemlje, saopštile su u nedelju popodne iranske snage protivvazdušne odbrane.

Foto: AI generated/ChatGPT

U saopštenju se navodi da su snage protivvazdušne odbrane u subotu oborile neprijateljski dron „Orbiter 4“ iznad visova Nahavanda. Ostaci letelice pronađeni su u nedelju na tom području i prebačeni na specijalizovanu analizu, prenosi iranska agencija Mehr.

Kako se ističe, jedna od karakterističnih osobina ove bespilotne letelice jeste mogućnost lansiranja pomoću lansirne šine ili vertikalnog poletanja, što joj pruža značajnu operativnu fleksibilnost.

Njen potpuno automatizovani i programirani sistem povratka takođe ukazuje na složenost konstrukcije i načina upravljanja.

Posebno se ističe da letelica ne zavisi od navigacije zasnovane na GPS sistemu i da se u ograničenoj meri oslanja na podršku operatera, što smanjuje njenu ranjivost na ometanje GPS signala.

Oborenje drona, uprkos njegovim naprednim tehničkim karakteristikama, pokazuje sposobnosti Irana u oblasti elektronskog ratovanja, navodi se u saopštenju iranske vojske.

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