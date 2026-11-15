RUSKE snage su za jedan dan eliminisale više od 1.120 neprijateljskih vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije oštetile su vojne aerodrome, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.

Kako se dodaje, pogođeni su i objekti za proizvodnju bespilotnih letelica, mesta za njihovo skladištenje i lansiranje, skladišta municije i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih snaga.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su do 150 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, šest vozila, stanicu za kontrabaterijsko i elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su do 210 ukrajinskih vojnika, devet vozila i artiljerijski sistem.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 180 neprijateljskih vojnika, dva oklopna borbena vozila, 26 motornih vozila, artiljerijski sistem i četiri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su do 350 pripadnika ukrajinske vojske, šest oklopnih borbenih vozila, dva motorna vozila i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 200 neprijateljskih vojnika, jedan oklopni transporter i četiri vozila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 30 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, a uništeno je 19 vozila.

Sistemi PVO oborili su tri navođene avio-bombe, projektil raketnog sistema HIMARS i 1.065 bespilotnih letelica.

(RT Balkan)

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