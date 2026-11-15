NAJNOVIJI IZVEŠTAJ SA FRONTA: Rusne snage za jedan dan eliminisale više od 1.120 neprijateljskih vojnika
RUSKE snage su za jedan dan eliminisale više od 1.120 neprijateljskih vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije oštetile su vojne aerodrome, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.
Kako se dodaje, pogođeni su i objekti za proizvodnju bespilotnih letelica, mesta za njihovo skladištenje i lansiranje, skladišta municije i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih snaga.
Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su do 150 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, šest vozila, stanicu za kontrabaterijsko i elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su do 210 ukrajinskih vojnika, devet vozila i artiljerijski sistem.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 180 neprijateljskih vojnika, dva oklopna borbena vozila, 26 motornih vozila, artiljerijski sistem i četiri stanice za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su do 350 pripadnika ukrajinske vojske, šest oklopnih borbenih vozila, dva motorna vozila i tri stanice za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 200 neprijateljskih vojnika, jedan oklopni transporter i četiri vozila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 30 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, a uništeno je 19 vozila.
Sistemi PVO oborili su tri navođene avio-bombe, projektil raketnog sistema HIMARS i 1.065 bespilotnih letelica.
(RT Balkan)
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