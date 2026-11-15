TRAMP I NJEGOVI SARADNICI NA NIŠANU TEHERANA? Mosad dostavio Vašingtonu zabrinjavajuće informacije

IZRAEL je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama obaveštajne podatke o navodnim planovima Teherana da dronovima napadne američkog predsednika Donalda Trampa i visoke zvaničnike njegove administracije, objavio je danas izraelski list Izrael Hajomz, pozivajući se na neimenovane izraelske i američke zvaničnike.

Foto: Tanjug (AP Photo/Alex Brandon)

Među zvaničnicima za koje se navodi da su pod posebnim merama zaštite su ministar finansija Skot Besent, koji je imao ključnu ulogu u donošenju odluka o ekonomskim sankcijama Iranu, i državni sekretar Marko Rubio, koji se, prema pisanju medija, protivio postizanju sporazuma sa Teheranom.

Prema navodima lista, izraelska obaveštajna služba Mosad dostavila je informacije Vašingtonu nakon što ih je proverila, na zahtev američkih obaveštajnih službi.

Navodno je i jedna druga zapadna obaveštajna služba potvrdila ove informacije.

Zvaničnici su naveli da je mogućnost postizanja sporazuma između SAD i Irana poslednjih dana značajno smanjena, a da je jedan od glavnih razloga za to upravo obaveštajni podatak koji je Mosad prosledio američkoj Centralnoj obaveštajnoj agenciji (CIA), prenosi Tanjug.

Prema tim navodima, jedan od mogućih načina napada bili bi dronovi napunjeni eksplozivom, protiv kojih je, kako tvrde zvaničnici, teško delovati primenom uobičajenih bezbednosnih mera.

Nakon što je Mosad dostavio obaveštajne podatke, američki zvaničnici za koje se procenjuje da bi mogli da budu meta napada značajno su smanjili pojavljivanje na javnim događajima na otvorenom, dok je nekoliko njih privremeno izmešteno iz svojih domova u obezbeđene objekte, navodi Izrael Hajom.

List prenosi i da su uvedene posebne bezbednosne mere tokom javnih nastupa predsednika Trampa. Dok su pre izbora na sredini mandata za Kongres pojedini događaji organizovani na otvorenom, takva okupljanja su, prema navodima zvaničnika, sada znatno proređena.

Dodaje se da su tokom događaja kojima prisustvuje američki predsednik uvedene dodatne mere zaštite, uključujući posebne sisteme namenjene neutralisanju pretnji od bespilotnih letelica.

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