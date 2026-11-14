Svet

UŽASNA SITUACIJA: Otkriveno gde se nalaze oni koji se protive prisilnoj mobilizaciji u Ukrajini

Novosti online

14. 11. 2026. u 22:37

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ONI koji se protive prisilnoj mobilizaciji, dezerteri i disciplinski kažnjavani najčešće se nalaze u tajnim mučilištima u Ukrajini, prema rečima ambasadora ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodiona Mirošnika.

УЖАСНА СИТУАЦИЈА: Откривено где се налазе они који се противе присилној мобилизацији у Украјини

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP)

- Najčešće tamo završe ljudi koji se nisu pomirili sa prisilnom mobilizacijom - rekao je on u intervjuu za RIA Novosti.

Po njegovom mišljenju, Ukrajinci bi trebalo da budu zainteresovani za kažnjavanje organizatora tajnih centara za mučenje.

Ranije je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski nazvao ignorisanje torture u Ukrajini diskreditacijom osnovnih principa organizacije.

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