NAD BRITANIJOM OBLAK MISTERIJE ILI OBLAK DRONOVA: Državnici umiruju građane nakon opasnosti, ali da li im neko veruje?

POSLANIK britanskog parlamenta uverio je javnost da „ne postoji opasnost po građane“ nakon sumnje na neovlašćenu aktivnost dronova iznad vazduhoplovne baze RAF Lejkenhit u engleskom okrugu Safok.

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Američko ratno vazduhoplovstvo (USAF) saopštilo je da je reagovalo na incident u petak uveče, dodajući da tom prilikom nisu ugroženi pripadnici vojnog osoblja, avioni niti infrastruktura baze, prenosi Bi Bi Si

Britansko Ministarstvo odbrane navelo je da su policija okruga Safok i njegove specijalizovane policijske jedinice „upućene kako bi pružile pomoć“, te da je situacija „brzo rešena“.

Nik Timoti, poslanik Konzervativne stranke za Zapadni Safok, rekao je da je kontaktirao nadležne u bazi nakon izveštaja o aktiviranju bezbednosnih alarma.

- Rečeno mi je da ne postoji opasnost po javnost i da je incident sada rešen - izjavio je Timoti.

On je dodao da, imajući u vidu povišen nivo pretnje, nastavlja da poziva građane da nadležnim organima prijave sve što deluje sumnjivo ili neuobičajeno.

Građani su se na društvenim mrežama oglašavali povodom alarma koji su se čuli u okolini baze.

U subotu je britansko Ministarstvo odbrane saopštilo da nastavlja koordinaciju sa svim relevantnim institucijama povodom izveštaja o neovlašćenoj aktivnosti dronova iznad baze RAF Lejkenhit u petak uveče.

Kako je navedeno, stepen bezbednosne pripravnosti podignut je nakon što su pripadnici američkih bezbednosnih snaga reagovali na prijave o uočenim dronovima.

- Iako nastavljamo da pažljivo pratimo situaciju, baza RAF Lejkenhit sada se vratila na uobičajene bezbednosne mere i mere zaštite snaga - dodaje se u saopštenju.

Američki zvaničnici nedavno su povukli nekoliko svojih aviona iz obližnje baze RAF Mildenhol, takođe u okrugu Safok. Timoti je rekao da je ta odluka usledila nakon pretnje upućene toj vazduhoplovnoj bazi.

Mildenhol se uglavnom koristi za operacije dopune goriva i održavanja aviona, a služio je i kao baza za privremeno razmeštanje letelica i vojne opreme namenjenih Bliskom istoku.

Baza RAF Lejkenhit decenijama se koristi kao isturena operativna lokacija američkog ratnog vazduhoplovstva.

Poslednjih meseci američki bombarderi poletali su sa te lokacije ka Bliskom istoku, nakon što je Velika Britanija odobrila američki zahtev za korišćenje baze uoči odbrambenih udara na Iran.

Iz Dauning strita poručili su da su britanske vojne baze bezbedne i da je njihova zaštita „glavni prioritet“.

Portparol američkog ratnog vazduhoplovstva izjavio je da ta vojna struktura nastavlja blisku saradnju sa britanskim partnerima, kao i sa porodicama pripadnika oružanih snaga.

- Zaštita naše zajedničke sredine zajednička je odgovornost i pozivamo sve da doprinesu tome tako što će lokalnim vlastima prijavljivati svaku neuobičajenu ili sumnjivu aktivnost - zaključio je portparol.