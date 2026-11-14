"ZORA" ZA RUSIJU, MRAK ZA UKRAJINU: Kijev upozorava - Aktiviranje ruske satelitske mreže znači naš kraj
POTPUNO aktiviranje ruske satelitske mreže „Rasvet“ moglo bi da donese značajnu prednost ruskoj vojsci u odnosu na Oružane snage Ukrajine, izjavio je komandant 20. zasebne brigade bespilotnih sistema ukrajinske vojske Kiril Veres.
- Mislim da će to biti ogroman problem - prenosi njegove reči ukrajinski portal „Strana.ua“.
Veres je dodao da bi novi ruski projekat mogao da postane „zalazak sunca“ za ukrajinske vojnike, aludirajući na naziv satelitske mreže.
U martu je ruska vazduhoplovno-kosmička kompanija „Biro 1440“ izvela u orbitu 16 satelita namenjenih niskoorbitalnoj satelitskoj mreži „Rasvet“.
Sateliti su razvijeni na osnovu sopstvene platforme kompanije i opremljeni su komunikacionim sistemom zasnovanim na arhitekturi 5G NTN, unapređenim sistemom napajanja, terminalima nove generacije za međusatelitsku lasersku komunikaciju i plazma-pogonskim sistemom.
Tokom susreta sa pripadnicima ruske vojske u junu, predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da domaći projekat po svojim karakteristikama ne zaostaje za američkim sistemom „Starlink“, a da ga u pojedinim aspektima možda čak i nadmašuje.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)