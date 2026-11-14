Svet

"ZORA" ZA RUSIJU, MRAK ZA UKRAJINU: Kijev upozorava - Aktiviranje ruske satelitske mreže znači naš kraj

С.А.М.

14. 11. 2026. u 22:34

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POTPUNO aktiviranje ruske satelitske mreže „Rasvet“ moglo bi da donese značajnu prednost ruskoj vojsci u odnosu na Oružane snage Ukrajine, izjavio je komandant 20. zasebne brigade bespilotnih sistema ukrajinske vojske Kiril Veres.

ЗОРА ЗА РУСИЈУ, МРАК ЗА УКРАЈИНУ: Кијев упозорава - Активирање руске сателитске мреже значи наш крај

Foto: AI/Gemini

 - Mislim da će to biti ogroman problem - prenosi njegove reči ukrajinski portal „Strana.ua“.

Veres je dodao da bi novi ruski projekat mogao da postane „zalazak sunca“ za ukrajinske vojnike, aludirajući na naziv satelitske mreže.

U martu je ruska vazduhoplovno-kosmička kompanija „Biro 1440“ izvela u orbitu 16 satelita namenjenih niskoorbitalnoj satelitskoj mreži „Rasvet“.

Sateliti su razvijeni na osnovu sopstvene platforme kompanije i opremljeni su komunikacionim sistemom zasnovanim na arhitekturi 5G NTN, unapređenim sistemom napajanja, terminalima nove generacije za međusatelitsku lasersku komunikaciju i plazma-pogonskim sistemom.

Tokom susreta sa pripadnicima ruske vojske u junu, predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da domaći projekat po svojim karakteristikama ne zaostaje za američkim sistemom „Starlink“, a da ga u pojedinim aspektima možda čak i nadmašuje.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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