Poznati finalisti Superkupa Italije: Peruđa bolja od Trentina, Lube počistio Veronu
Nakon polufinalnih mečeva poznati su finalisti Superkupa Italije u odbojci, Peruđa je savladal Trenitno sa 3:1 u setovima, dok je Lube ekspresno "počistio" Veronu (3:0), pa će dva slavna kluba ukrstiti koplja u borbi za trofej koja je na programu u nedelju od 18 časova.
Kao što je bilo očekivano, dosta je bilo zanimljivije u prvom polufinalu između Peruđe i Trentina. Dvostruki uzastopni prvak Evrope je slavio sa 3:1 (22:25, 25:20, 25:18, 30:28), ali je morao dobrano da se namuči da bi se plasirao u finale.
Prvi set je pripao motivisanom Trentinu koji je na krilima sjajnog Mikjeleta sa servis linije bolje otvorio meč (25:22), ali nakon toga je do izražaja došao timski kvalitet Peruđe.
Semenjuk je stabilizovao prijem, Đaneli se razigrao, Regers je počeo da poentira u visokom procentu i njih trojica su dominirala u naredna dva seta koja su pripala timu iz Umbrije (25:20, 25:18).
Delovalo je da su "đavoli" slomili rivala, ali Trenitno se nije predao bez velike borbe u četvrtom setu, čitav period se igralo u egalu, nijedan tim nije uspeo da se odvoji, igralo se na razliku, a na kraju su nade o preokretu okončane smečom u mrežu Flavija Gualberta pri prednosti od 29:28 za Peruđu.
Najefikasniji u pobedičkom timu bio je Regers sa 20 poena, dok su Semenjuk i Plotnjicki dodali po 17.
Kod Trentina je Lavija upisao 16, Mikjeleto 15, a Teo For 14 poena.
Što se tiče drugog polufinala, tu nije bilo nikakve drame, Lube je dominirao od prvog minuta protiv Verone (poveo sa 7-0 u prvom setu) i više nego ubedljivo slavio sa 3:0, po setovima 25:18, 25:13, 25:19.
Kao što je bilo očekivano, prijem Verone nije uspeo da se snađe sa moćnim serverima tima iz Ćivitanove i ovo je već bio drugi put ove sezone da Lube "čisti" Veronu pošto je to učinio i na otvaranju italijanskog prvenstva.
Najefikasniji u redovima tima Đampaola Medeija bio je Aleksandar Nikolov sa 16 poena, dok je Matija Botolo dodao 12.
Kod Verone nije bilo dvocifrenih igrača, potpuno su zaustavljeni, a o tome najbolje svedoči samo sedam osvojeniih poena uvek dominantnog Numorija Keite.
To znači da ćemo u finalu gledati obračun jedina dva neporažena italijanska tima ove sezone i realno gledano dva najbolja tima na "Čizmi", a ono je na programu u nedelju od 18 časova.
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