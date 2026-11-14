SUĐENJE ISAKU: Ministar se u utorak izjašnjava o krivici
MINISTAR unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak trebalo bi da se u utorak, 17. novembra, izjasni o krivici nakon što je potvrđena optužnica koja ga tereti za ugrožavanje bezbednosti.
Ročište za izjašnjenje o krivici pred Opštinskim sudom u Žepču zakazano je za 9.30 časova, navedeno je na sajtu Suda.
Optužnicu protiv Isaka podiglo je Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona.
Prema pisanju federalnih medija, Isaku se na teret stavljaju pretnje upućene zaposlenom u Kantonalnoj bolnici Zenica.
Optužnica je dostavljena Sudu 19. oktobra, a sudija za prethodno saslušanje potvrdio ju je 23. oktobra.
(SRNA)
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