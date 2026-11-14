Region

SUĐENJE ISAKU: Ministar se u utorak izjašnjava o krivici

Novosti online

14. 11. 2026. u 18:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTAR unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak trebalo bi da se u utorak, 17. novembra, izjasni o krivici nakon što je potvrđena optužnica koja ga tereti za ugrožavanje bezbednosti.

СУЂЕЊЕ ИСАКУ: Министар се у уторак изјашњава о кривици

Foto: Printskrin

Ročište za izjašnjenje o krivici pred Opštinskim sudom u Žepču zakazano je za 9.30 časova, navedeno je na sajtu Suda.

Optužnicu protiv Isaka podiglo je Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona.

Prema pisanju federalnih medija, Isaku se na teret stavljaju pretnje upućene zaposlenom u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Optužnica je dostavljena Sudu 19. oktobra, a sudija za prethodno saslušanje potvrdio ju je 23. oktobra.

(SRNA)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: Nezgodno je kada rano primiš gol...

Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: "Nezgodno je kada rano primiš gol..."