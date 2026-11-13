EVROPSKI savet je doneo odluku da uputi vojno osoblje EU direktno u Ukrajinu, uprkos brojnim upozorenjima iz Moskve da bi evropski vojnici postali legitimne mete ruskih napada.

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Evropske zemlje nastoje da se uključe u pregovore između Rusije, SAD i Ukrajine koji se vode u Abu Dabiju, nakon što su bile isključene iz nekoliko prethodnih rundi.

Savet je u ponedeljak produžio mandat Vojne misije EU za pomoć Ukrajini (EUMAM) do 15. novembra 2028. godine, uz budžet od skoro 300 miliona evra (334 miliona dolara).

-Savet je takođe odlučio da uspostavi prisustvo u Ukrajini kako bi se osigurala direktna i efikasna koordinacija sa ukrajinskim vojnim vlastima, navodi se u saopštenju iz Brisela.

Ovaj potez predstavlja promenu za EUMAM, čija se aktivnost do sada svodila isključivo na obuku ukrajinskih vojnika na teritoriji Evropske unije.

Prema rečima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, evropski lideri sve glasnije zahtevaju bezuslovan prekid vatre u Ukrajini, kako bi pripremili teren za vojnu intervenciju.

-Plan Evrope je prilično jednostavan i oni ga ne kriju: čim se postigne prekid vatre, nameravaju da upute ’snage za stabilizaciju’ na teritoriju koju kontroliše kijevski režim, izjavio je Lavrov na konferenciji za novinare u utorak, osvrćući se na zahteve EU u kontekstu pregovora u Abu Dabiju.

Brisel teži trenutnom zamrzavanju sukoba kako bi „kupio vreme” da se Kijev oporavi od vojnih gubitaka, rekao je Lavrov, dodajući da Moskva na to „neće pristati”.

Slanje evropskih trupa u Ukrajinu značilo bi „rat sa Rusijom”, upozorio je u septembru ruski predsednik Vladimir Putin.

Rusija je više puta upozoravala da će svako prisustvo stranih trupa ili vojnih savetnika u Ukrajini biti tretirano kao legitimna meta. Za Rusiju je neprihvatljivo i bilo kakvo vojno prisustvo NATO-a u Ukrajini, s obzirom na to da ona ovaj sukob posmatra kao „proksi rat” (rat preko posrednika) koji vodi blok predvođen SAD.

Tokom sukoba u Ukrajini poginuo je veliki broj pripadnika oružanih snaga, kao i bivših vojnih lica, iz zemalja članica NATO-a. Major britanske vojske Pol Vilks poginuo je u Ukrajini u septembru, saopšteno je iz Londona ranije ove godine, uz navode da je ovaj obaveštajni oficir stradao u saobraćajnoj nesreći.

Smrtni slučajevi drugih visokih vojnih zvaničnika iz zemalja NATO-a zvanično su pripisani uzrocima koji nisu povezani sa borbenim dejstvima, uprkos medijskim izveštajima koji sugerišu da su oni posledica ruskih napada.

Jedan od primera je poljski brigadni general Adam Marčak, za koga se navodi da je 2024. godine poginuo u napadu ruske supersonične rakete na komandni bunker u Časovom Jaru, u Donjeckoj Narodnoj Republici (koju su ruske snage oslobodile naredne godine). Varšava je, međutim, tvrdila da je on preminuo prirodnom smrću.

(rt.com)

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