NEMA VIŠE PARA: Loše vesti za Ameriku, NATO i Ukrajinu

POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je da Varšava neće davati nikakve doprinose NATO programu za kupovinu američkog oružja za Kijev u bliskoj budućnosti.

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„Obavestio sam generalnog sekretara (Marka Rutea) da za sada nećemo davati doprinose programu PURL – evropskim fondovima za američko oružje za Ukrajinu“, citirao ga je TASS.

Tusk je ovu odluku povezao sa visokim budžetskim deficitom zemlje i izdacima za odbranu.