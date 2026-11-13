NEMA VIŠE PARA: Loše vesti za Ameriku, NATO i Ukrajinu
POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je da Varšava neće davati nikakve doprinose NATO programu za kupovinu američkog oružja za Kijev u bliskoj budućnosti.
„Obavestio sam generalnog sekretara (Marka Rutea) da za sada nećemo davati doprinose programu PURL – evropskim fondovima za američko oružje za Ukrajinu“, citirao ga je TASS.
Tusk je ovu odluku povezao sa visokim budžetskim deficitom zemlje i izdacima za odbranu.
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