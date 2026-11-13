ABA liga: Cibona pobedila FMP, "panteri" doživeli peti vezani poraz
KOŠARKAŠI Cibone pobedili su FMP u 8. kolu A grupe ABA lige sa 80:77 (17:21, 16:25, 18:17, 29:14) u dvorani "Dražen Petrović".
"Panteri" su sjajno počeli meč i odigrali su odlično prvo poluvreme posle kog su imali vođstvo od 13 razlike - 33:46.
Ništa značajno se nije promenilo u trećem periodu, ali jeste u četvrtom. Zagrepčani su pojačali ritam na oba kraja terena i serijom 15:4 napravili veliki preokret i ostvarili novu pobedu u regionalnom takmičenju.
Izabranici Saše Nikitovića su nakon dva uvodna trijumfa (Crvena zvezda i Krka) ostvarili peti vezani poraz u ABA ligi.
Najefikasniji kod "vukova sa Tuškanca" bio je Riki Megil sa 22 poena, pratio ga je Vinsent Mičel sa 18. Na drugoj strani najviše se istakao Brendon Raš sa 23, dok je Marko Kovačević brojao do 20.
Posle sedam odigranih utakmica u A grupi ABA lige, Cibona ima učinak 3-4, a FMP je na 2-5.
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