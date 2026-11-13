Svet

DRAMA U STANICI: Pijanac napao policajca nožem, ukrao mu pištolj i pobegao

В. Н.

13. 11. 2026. u 19:00

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PIJANI muškarac je napao policajca u Surgutu nožem, ukrao mu pištolj i pobegao.

ДРАМА У СТАНИЦИ: Пијанац напао полицајца ножем, украо му пиштољ и побегао

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Incident se dogodio danas popodne u policijskoj stanici. Dvadesetčetvorogodišnji muškarac, pijan, došao je da podnese prijavu protiv svog komšije, javio je izvor REN TV-a. Tokom razgovora, iznenada je izvukao nož i napao policajca.

Tokom borbe, oteo je policajcu službeno oružje i pobegao. Policajac je nepovređen, a potraga za napadačem je u toku.

Okolnosti incidenta se istražuju

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