DRAMA U STANICI: Pijanac napao policajca nožem, ukrao mu pištolj i pobegao
PIJANI muškarac je napao policajca u Surgutu nožem, ukrao mu pištolj i pobegao.
Incident se dogodio danas popodne u policijskoj stanici. Dvadesetčetvorogodišnji muškarac, pijan, došao je da podnese prijavu protiv svog komšije, javio je izvor REN TV-a. Tokom razgovora, iznenada je izvukao nož i napao policajca.
Tokom borbe, oteo je policajcu službeno oružje i pobegao. Policajac je nepovređen, a potraga za napadačem je u toku.
Okolnosti incidenta se istražuju
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