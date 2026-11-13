RUSKA ANTIDRONSKA KUPOLA U CENTRU PAŽNJE: Evo kako Pancir i Bizon i Verba štite od bespilotnih letelica

RUSIJA na Međunarodnom forumu za obezbeđivanje kolektivne bezbednosti, koji se održava u Moskvi, predstavlja projekat "Antidronska kupola" (radari, pancir S1, verba, bizon...), namenjen zaštiti stanovništva, strateških i infrastrukturnih objekata od napada bespilotnih letelica.

Foto Vojska Srbije

Projekat delegacijama zemalja Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) predstavlja ruska kompanija "Rosoboroneksport", a zasnovan je na proizvodima holdinga "Visokoprecizni kompleksi", koji obezbeđuju čitav ciklus protivvazdušne zaštite, od otkrivanja i praćenja ciljeva do njihovog uništavanja.

"Antidronska kupola" namenjena je zaštiti mostova, zgrada, preduzeća energetskog sektora, strateške infrastrukture i mesta razmeštaja vojnih jedinica, a objedinjuje više sistema koji deluju na različitim udaljenostima.

Prvu liniju zaštite predstavlja sistem SKVP, koji neprekidno nadzire vazdušni prostor iznad određenog područja, otkriva i prati leteće objekte. Prikupljene podatke prosleđuje komandnom punktu i omogućava prepoznavanje tipa cilja pre nego što se približi zaštićenoj zoni.

Za uništavanje otkrivenih pretnji koristi se, između ostalog, protivvazdušni raketno-topovski sistem "pancir-S1M", koji je takođe predstavljen na forumu. Ovaj sistem namenjen je uništavanju bespilotnih letelica, projektila višecevnih raketnih bacača, aviona, helikoptera i krstarećih raketa.

Mobilne sisteme dopunjuje najnovija stacionarna verzija "pancir-SMD-E", razvijena prvenstveno za odbijanje masovnih napada dronovima. Svaka jedinica može da nosi do 48 raketa za presretanje na malim daljinama, što omogućava istovremeno suprotstavljanje većem broju bespilotnih letelica.

Deo sistema zaštite je i prenosni protivvazdušni raketni sistem "verba", predstavljen na forumu, čija glava za samonavođenje može samostalno da prepozna i odbaci toplotne mamce. Sistem je sposoban da pogađa ciljeve na udaljenosti od nekoliko kilometara, a za dejstvo se priprema za svega nekoliko sekundi.

Prema podacima o njegovoj borbenoj upotrebi, "verba" je korišćena za presretanje aviona, helikoptera, bespilotnih letelica i krstarećih raketa.

Zaštitu na izuzetno malim udaljenostima obezbeđuje sistem TKB-1167, poznat kao "bizon", opremljen sa četiri mitraljeza kalibra 7,62 milimetra. Zahvaljujući automatskom otkrivanju i praćenju ciljeva, ovaj sistem smanjuje opterećenje operatera i skraćuje vreme potrebno za reagovanje na pretnje iz vazduha.

"Bizon" je namenjen i neposrednoj zaštiti sistema "pancir", čime se upotpunjuje višeslojna odbrana koju objedinjuje projekat "Antidronska kupola".

(rt.rs)

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