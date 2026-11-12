UKRAJINSKE snage napadaju, ali ne uspevaju da preokrene tok borbi – to najbolje opisuje situaciju južno od Družkovke.

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Ruske jedinice ne samo da napadaju ukrajinske grupe koje su se infiltrirale, već pokušavaju i da zauzmu nove isturene položaje.



Ilustracija telegram rybar

Na istočnom krilu ovog sektora situacija ostaje relativno stabilna. Ruske snage nastoje da potisnu ukrajinske formacije sa značajnog isturenog položaja u blizini mesta Krasne; međutim, uspostavljanje potpune kontrole nad tim položajima pokazalo se kao teško zbog intenzivnog dejstva dronova u tom području.

U severnim delovima Konstantinovke, ruski operateri dronova uništavaju neprijateljska skladišta municije, dok jurišne jedinice sistematski pretražuju i čiste preostale podrume. Vrlo je verovatno da do trenutka kada bi eventualno moglo doći do prekida vatre, na ulicama Konstantinovke više neće biti pripadnika ukrajinskih snaga.

Na zapadnom krilu, ruske jedinice su prešle reku Kazeni Torec i ušle u borbe u centralnom delu Novogrigorke. Veći deo sela trenutno se nalazi u „sivoj zoni”; o čvrstom uporištu će se moći govoriti tek kada se obezbedi stabilan prelaz preko reke.

Shodno tome, najžešće borbe se sada vode oko jednog važnog uporišta u blizini. Zauzimanje te tačke omogućilo bi obezbeđivanje levog krila mostobrana, kao i linija snabdevanja za ruske snage u blizini Krasnog Kuta. Pored toga, ta lokacija bi kasnije mogla poslužiti kao polazna tačka za koncentraciju trupa, što bi olakšalo dalje napredovanje duž severne obale.

(Ribar)