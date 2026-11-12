DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 13. NOVEMBAR: Blizanci uvode zdravije navike, Device potpisuju isplativ ugovor, Ribe se bave pravnim pitanjima

SAZNAJTE šta vas u petak, 13. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Merkur, vladalac vaših finansija, kreće direktnim hodom preko vaše astrološke kuće novca fokusirajući vas na rešavanje finansijskih pitanja, kredita, nasledstva, podele imovine, ulaganja, stipendije, alimentacije, poreza.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Direktan hod Merkura preko vaše astrološke kuće partnerskih odnosa i braka, što upozorava na probleme u partnerskim odnosima, nesporazume, konflikte i rasprave sa voljenom osobom, čak razvod ili raskid.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašim privatnim životom, kreće direktnim hodom preko astrološke kuće posla i zdravlja, fokusirajući vas na radne obaveze i zadatke, kao i na uvođenje zdravijih navika.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Merkur kreće direktnim hodom preko znaka u koji "pada" vaša astrološka kuća ljubavi i kreativnosti, donoseći slobodnim Rakovima priliku za novu vezu ili uspeh u umetnosti ili javnoj delatnosti.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Vladalac vašeg posla, Merkur koji vlada i vašim finansijama, kreće direktnim hodom preko vaše astrološke kuće privatnog života, što upozorava na probleme, konflikte, trzavice i sukobe sa članovima porodice.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, kreće direktnim hodom preko astrološke kuće komunikacija i biznisa, donoseći vam uspeh i uvećanje prihoda preko kraćeg putovanja ili potpisivanja isplativog ugovora.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Merkur, planeta komunikacija, kreće direktnim hodom preko astrološke kuće posla i novca donoseći vam finansijske dobitke preko inostranstva, putovanja, visokog obrazovanja il rešavanja pravnih pitanja.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Direktan hod Merkura, koji upravlja vašim planovima i finansijama, preko vaše astrološke kuće ličnosti donosi vam dobitke i priliv energije, borbenosti, ambicije, kao i nove susrete i poznanstva.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Merkur, koji upravlja vašom karijerom, kreće direktnim hodom preko kuće podsvesti što naglašava vašu intuiciju, potrebu za kreativnim izražavanje u podstiče interes za psihološke i teme iz oblasti duhovnosti.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Vladalac vašeg posla, Merkur, kreće direktnim hodom preko astrološke kuće novca, donoseći vam priliku za napredovanje u karijeri, finansijski i uspeh u javnoj delatnosti ili društvenom angažmanu.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Merkur, koji upravlja vašim ljubavnim životom i kreativnošću, kreće direktnim hodom preko vaše astrološke kuće karijere donoseći vam probleme na poslu i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Nesanica.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Direktan hod Merkura, koji upravlja vašim privatnim životom, preko vaše devete astrološke kuće, donosi vam uspeh u visokom obrazovanju, izdavaštvu, završavanju pravnih pitanja ili priliku za odlazak na duže putovanje.