TENK NA SLEPOM KOLOSEKU: Projekat kojim su se zajednički dičili Francuska i Nemačka izgleda postao prošlost

Zajednički francusko-nemački tenk je prošlost, potvrdio je nedavno načelnik Generalštaba francuskih oružanih snaga general Fabijen Mandon, koji je tokom saslušanja pred Odborom za odbranu Narodne skupštine saopštio da su Nemci odlučili da odustanu.

Foto printskrin JUtjub/ Armée de Terre

- Nadali smo se da ćemo zajedno s Nemcima napraviti tenk budućnosti, ali, nažalost, moramo da konstatujemo da su odlučili da napuste projekat – izjavio je Mandon.

Gotovo istog časa usledio je pokušaj da se popravi politička šteta. Već sutradan, francuska ministarka odbrane Katrin Votren i njen nemački kolega Boris Pistorijus demantovali su da je program napušten, ističući da ostaje jedan od glavnih projekata francusko-nemačke vojne saradnje. I sam general Mandon naknadno je pokušao da ublaži svoju prvobitnu izjavu. Ipak, ni posle ovih objašnjenja nije razjašnjeno da li će dve zemlje zaista proizvesti zajednički tenk, ili će, što je više verovatno, svaka razvijati sopstveni model.

Ovakvo ublažavanje Mandonove izjave teško je odvojiti od nastojanja da se izbegne priznanje neuspeha u još jednom velikom zajedničkom vojnom projektu, što bi predstavljalo ozbiljan udarac francusko-nemačkom savezništvu. Da se iza zvaničnih uveravanja krije značajno smanjivanje prvobitnih ambicija, pokazuje i zaključak francusko-nemačkog Saveta za odbranu i bezbednost iz sredine jula, kojim je plan razvoja zajedničkog tenka praktično zamenjen saradnjom na pojedinim tehnološkim sistemima za koordinisano borbeno delovanje. Da su predsednici dve zemlje ograničili ambicije projekta potvrdio je početkom oktobra i generalni direktor francusko-nemačkog proizvođača oklopnih vozila KNDS Žan-Pol Alari.

Projekat nazvan MGCS, odnosno Glavni sistem kopnene borbe, pokrenut je 2017. godine, za vreme francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačke kancelarke Angele Merkel. Trebalo je da zameni francuske tenkove "leklerk" i nemačke "leopard 2", a u operativnu upotrebu uđe između 2040. i 2045. godine.

Zamišljen je kao čitav borbeni sistem, sa tenkom nove generacije, bespilotnim vozilima, dronovima, protivtenkovskim raketama i laserskim oružjem. Razmatrani su topovi kalibra 130 i 140 milimetara, kupola bez posada, jača zaštita i primena veštačke inteligencije. Predviđeno je bilo otkrivanje ciljeva na deset kilometara i dejstvo do osam kilometara udaljenosti.

Program, koji je procenjen na oko sto milijardi evra sa svim pratećim sistemima, nije stigao do prototipa. Godine 2024. potpisan je sporazum o podeli istraživačkog i razvojnog posla, ali su neslaganja oko tehničkih rešenja, rokova i raspodele industrijske dobiti nastavila da koče napredak. Francuska sada razmatra sopstveno rešenje, jer bi njeni tenkovi "leklerk" trebalo da počnu da se povlače iz upotrebe 2038. godine.

Sve se događa posle nedavnog propadanja još jednog velikog zajedničkog projekta SKAF, odnosno Sistema vazdušne borbe budućnosti. Francuska, Nemačka i Španija nameravale su da razviju borbeni avion šeste generacije, praćen dronovima i povezan jedinstvenom digitalnom mrežom. Projekat je zapao u duboku krizu zbog neslaganja industrijskih partnera, pre svega francuskog "Dasoa" i "Erbasa", oko rukovođenja i podele poslova.

Ovo je novi udarac ambicijama zajedničke evropske odbrane, baš u trenutku kada Vašington vodi politiku MAGA (Učinimo Ameriku ponovo velikom), kada se na evropskom tlu već vodi rat i kada među zapadnim saveznicima postoji bojazan da bi sukob mogao da se proširi.

RANIJE BOLjE SARAĐIVALI

Francui i Nemci ranije su uspešno sarađivali na razvoju raznih projekata, kao što su borbeni helikopter "tigar", protivtenkovske rakete "milan" i "hot", kao i transportni avion A400M, u čijoj proizvodnji učestvuje više evropskih zemalja. Danas, međutim, vojnoindustrijska saradnja Pariza i Berlina sve više zapada u teškoće. Nacionalni interesi, industrijsko suparništvo i borba za tehnološku prevlast odnose prevagu nad zajedničkim ambicijama. I to baš u trenutku kada je Francuzima i Nemcima savezništvo možda potrebnije nego ikad.