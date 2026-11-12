DINAR NAJSLABIJI OD POČETKA GODINE: Evro ponovo pomerio granicu, evo koliko sada vredi!

ZVANIČNI srednji kurs danas je 117,6322 dinara za jedan evro, što je najslabija vrednost dinara prema evru u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Foto: Profimedia

Evropska valuta juče je vredela 117,6305 dinara za evro.

Dinar danas vredi 0,2 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,4 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.

(Kurir.rs)

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