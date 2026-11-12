POLITIČARKU POGODILI PUNOM BOCOM BENZINA: Ne smiruje se haos na francuskim ulicama, sledi serija štrajkova i protesta

Protesti u Francuskoj u ovo hladno jesenje vreme tinjaju, ali se "čuvari vatre" trude da održe temperaturu pred velika okupljanja koja slede.

Foto: Goran Čvorović

Demonstracije u utorak bile su slabije po obimu od prethodnih, ali su ih obeležili novi incidenti ispred škola, napadi i hapšenja. Posebno ozbiljan incident dogodio se u Šelu, u pariskom regionu, kada je zamenica gradonačelnika Anžela Paskoa dos Santos pogođena u grudi punom, zatvorenom bocom benzina ispred jednog liceja. Podnela je prijavu, a otvorena je istraga zbog pokušaja ubistva. Emanuel Makron osudio je napad i zatražio strogo kažnjavanje odgovornih.

U Lionu je ispred liceja "Sent Egziperi" došlo do sukoba posle ispaljivanja pirotehničkih projektila. Policija je upotrebila suzavac, dve mlade osobe su lakše povređene, a dve uhapšene. U regionu 13 škola održava nastavu na daljinu. Požar, za koji se sumnja da je podmetnut, delimično je uništio unutrašnjost liceja "Emil Zola" u mestu Eks an Provans. Škola je zatvorena. Univerzitet "Ren 2" ostao je zaključan posle policijske intervencije radi uklanjanja blokade. Mnogi univerziteti zatvoreni su širom zemlje.

Na poslednjim protestima u Parizu organizatori su u povorci od Panteona do Italijanskog trga prebrojali deset hiljada učesnika, a vlasti nešto više od polovine tog broja. U Tuluzu je demonstriralo 3.500 ljudi, prema prefekturi, u Renu više od 2.000, dok sindikat navodi tri hiljade. Žandarmerija je zaustavila povorku pre dolaska do sedišta prosvetnih vlasti.

Prema zvaničnim podacima, štrajkovalo je 1,5 odsto zaposlenih u školama, dok je četvrtina fakulteta blokirana. Vlada je saopštila i da je 240 zaposlenih u obrazovanju povređeno od početka protestnog pokreta sredinom septembra.

Đaci, studenti i sindikati nastavljaju s pobunom, a sledećih dana zakazano je više velikih okupljanja. Za subotu je najavljen peti talas protesta "žutih prsluka“, uz pridruživanje đaka i studenata. Očekuje se više od 70 okupljanja širom Francuske. Glavne teme su skupoća, budućnost mladih i dece. Za nedelju je najavljeno još nekoliko okupljanja.

Sindikati javnog sektora organizuju veliki štrajk sledećeg utorka, a već je potvrđeno učešće đaka i studenata. Samo dva dana kasnije, u četvrtak, na ulice će izaći i penzioneri. A onda ponovo, šestu subotu zaredom, "žuti prsluci" pozivaju na nove proteste, ovoga puta povodom osme godišnjice nastanka pokreta, uz najavu "spektakularnih akcija“. U međuvremenu, pojedini sindikati pozivali su na nastavak štrajka i blokada.

Sutra (petak) je predviđen i prijem predstavnika sindikata javnog sektora u sedištu vlade. Među zahtevima je odmrzavanje vrednosti obračunskog boda za plate državnih službenika. Juče je u Parizu kod Istočne železničke stanice održan i skup protiv militarizacije i ratne ekonomije.

Vlada nudi neke ustupe, insistirajući na povratku nastavi i osudi nasilja. Đaci, studenti i sindikati nisu zadovoljni ponuđenim, pa se mobilizacija nastavlja.