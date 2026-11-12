ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE! Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Četvrtak
18.45 Barselona (Ž) - Arsenal (Ž) |2+ (1.70)
20.45 Češka - Španija |2+ (2.08)
Kvota: 3.54
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