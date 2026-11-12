Svet

TAMO DALEKO NA TIJEU: Srbi odali počast na Srpskom vojničkom groblju kod Pariza

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležen je i tradicionalnim okupljanjem na Srpskom vojničkom groblju u Tijeu kod Pariza.

ТАМО ДАЛЕКО НА ТИЈЕУ: Срби одали почаст на Српском војничком гробљу код Париза

Foto: Goran Čvorović

Otac Nikola Škrbić iz crkve "Sveti Sava" održao je opelo, a prigodan program su priredila folklorna društva i đaci dopunske škole na srpskom jeziku.

 Vence su položili u ime Srbije vicekonzul Svetlana Milenković, ispred Republike Srpske Bojana Panić Kondić, kao i predstavnici gradova Pariz i Budva, ombudsmani iz Kragujevca, Žitišta, beogradske opštine Vračar i mnogobrojnih srpskih udruženja iz Francuske.

Intonirane su i srpska i francuska himna, a otpevana je i pesma "Tamo daleko". Na srpskom vojničkom groblju nalazi se 748 grobova. Među sahranjenima su teški ranjenici koji su bili prebačeni brodovima u Francusku na lečenje, ali su podlegli ranama.

Među prisutnima na svečanosti na Srpskom vojničkom groblju u Tijeu bili su prisutni, na ličnu inicijativu, u uniformama, i dvojica francuskih podoficira, otac i sin, našeg porekla, Branko i Nikola. Branko je došao sa svojim dresiranim psom Ulkijem koji mu je dodeljen kao pomoć, imajući u vidu da je ratni vojni veteran.

Foto: Goran Čvorović

 

Foto: Goran Čvorović

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao

LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao