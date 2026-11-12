TAMO DALEKO NA TIJEU: Srbi odali počast na Srpskom vojničkom groblju kod Pariza
Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležen je i tradicionalnim okupljanjem na Srpskom vojničkom groblju u Tijeu kod Pariza.
Otac Nikola Škrbić iz crkve "Sveti Sava" održao je opelo, a prigodan program su priredila folklorna društva i đaci dopunske škole na srpskom jeziku.
Vence su položili u ime Srbije vicekonzul Svetlana Milenković, ispred Republike Srpske Bojana Panić Kondić, kao i predstavnici gradova Pariz i Budva, ombudsmani iz Kragujevca, Žitišta, beogradske opštine Vračar i mnogobrojnih srpskih udruženja iz Francuske.
Intonirane su i srpska i francuska himna, a otpevana je i pesma "Tamo daleko". Na srpskom vojničkom groblju nalazi se 748 grobova. Među sahranjenima su teški ranjenici koji su bili prebačeni brodovima u Francusku na lečenje, ali su podlegli ranama.
Među prisutnima na svečanosti na Srpskom vojničkom groblju u Tijeu bili su prisutni, na ličnu inicijativu, u uniformama, i dvojica francuskih podoficira, otac i sin, našeg porekla, Branko i Nikola. Branko je došao sa svojim dresiranim psom Ulkijem koji mu je dodeljen kao pomoć, imajući u vidu da je ratni vojni veteran.
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