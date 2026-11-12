U NJUJORKU SE SRUŠILA ZGRADA PUNA STANARA: Ima mrtvih - dramatični prizori sa lica mesta (VIDEO)

BROJ povređenih u urušavanju trospratne zgrade u njujorškom naselju Fletbuš u Bruklinu kada su poginule dve osobe, porastao je na 17, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživelima.

Foto: AP Photo/Ryan Murphy

Među povređenima su četiri osobe u kritičnom stanju, 12 sa stabilnim povredama i jedan vatrogasac koji je lakše povređen, saopštili su vatrogasni zvaničnici, piše CNN.

U spasilačkoj operaciji učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, koji uz pomoć pasa tragača, dronova i teške mehanizacije pretražuju ruševine.

Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da poraste, a potraga bi mogla da traje nekoliko dana.

Foto: AP Photo/Ryan Murphy

Prema rečima šefa vatrogasne službe Njujorka Džona Espozita, radnici su u trenutku urušavanja izvodili građevinske radove i iskopavali zemljište.

Komesarka vatrogasne službe Lilijan Bonsinjore navela je da još nije poznato koliko se ljudi nalazi u zoni urušavanja i da će operacija trajati duže.

New York - Brooklyn 4th Alarm/ 10-60 Response Box 3741: Updates: At Least 2 Dead in Brooklyn Building Collapse At least 17 others were critically injured when the three-story structure in New York City’s Flatbush neighborhood collapsed. Emergency workers continue looking for other victims in the wreckage. (Imagery via David Burns/@FD4D) @FDNY @UFANYC @FDNYFC @nycemergencymgt @EMSPAC1 @NYCEMSwatch @NYCMayor #fdny #nyfd #collapse — David Burns 🇺🇸🗽🇺🇸 (@FD4D) November 12, 2026

Uzrok nesreće istražuje gradsko Odeljenje za građevinarstvo, a vatrogasne službe strahuju od mogućnosti dodatnog urušavanja.

Prema gradskoj dokumentaciji, izvođaču radova na rušenju u aprilu je izdata prijava zbog nastavka radova uprkos nalogu za njihovu obustavu.

Foto: AP Photo/Ryan Murphy

Slučaj je rešen u oktobru, kada je izvođač platio kaznu od 10.000 dolara.

Gradska služba za upravljanje vanrednim situacijama uspostavila je centar Crvenog krsta za pomoć stanovnicima Fletbuša pogođenim nesrećom, saopštio je gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani.

(Tanjug)