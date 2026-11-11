Svet

SPOR OKO DIPLOME IZAZVAO BURU: Potpredsednik Indonezije podneo ostavku

T.J.

11. 11. 2026. u 17:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POTPREDSEDNIK Indonezije, Gibran Rakabuming Raka, podneo je ostavku na tu funkciju, izjavio je danas njegov saradnik Budi Arie Setiadi.

СПОР ОКО ДИПЛОМЕ ИЗАЗВАО БУРУ: Потпредседник Индонезије поднео оставку

Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/AFP/Profimedia

Dva izvora iz gornjeg doma parlamenta, koji će nadgledati proces odobravanja njegove ostavke i izbora zamene, izjavila su za Rojters da će on u četvrtak ujutru zvanično predati parlamentu pismo o ostavci.

Gibran, sin bivšeg predsednika Džoka Vidoda, našao se pod pritiskom nakon presuda Ustavnog i Vrhovnog suda, kojima je utvrđeno da njegova dokumenta o obrazovanju nisu ispunjavala izborne uslove.

On se školovao u inostranstvu tokom jednog perioda života, ali su sudski postupci pokazali da dokumenta koja je priložio prilikom kandidature nisu dokazivala da je zvanično završio nivo obrazovanja ekvivalentan indonežanskoj srednjoj školi.

Njegova ostavka može da izazove dodatne političke turbulencije u najvećoj ekonomiji Jugoistočne Azije, piše Rojters.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: IFAL IZ INDONEZIJE NA MATURANTSKOJ PARADI U KIKINDI: 17. put plesalo oko 400 maturanata

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ISTOK NA NOGAMA: Lukašenko najavio jako važan potez
Svet

0 0

ISTOK NA NOGAMA: Lukašenko najavio jako važan potez

ORGANIZACIJA Ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) trebalo bi da ojača saradnju sa Šangajskom organizacijom za saradnju (ŠOS) i Zajednicom nezavisnih država (ZND) u cilju suprotstavljanja terorizmu i ekstremizmu, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, dodajući da bi ODKB mogao da postane vojnopolitički temelj evroazijske bezbednosti.

11. 11. 2026. u 17:47

Politika
Tenis
Fudbal
Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale

Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale