SPOR OKO DIPLOME IZAZVAO BURU: Potpredsednik Indonezije podneo ostavku

POTPREDSEDNIK Indonezije, Gibran Rakabuming Raka, podneo je ostavku na tu funkciju, izjavio je danas njegov saradnik Budi Arie Setiadi.

Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/AFP/Profimedia

Dva izvora iz gornjeg doma parlamenta, koji će nadgledati proces odobravanja njegove ostavke i izbora zamene, izjavila su za Rojters da će on u četvrtak ujutru zvanično predati parlamentu pismo o ostavci.

Gibran, sin bivšeg predsednika Džoka Vidoda, našao se pod pritiskom nakon presuda Ustavnog i Vrhovnog suda, kojima je utvrđeno da njegova dokumenta o obrazovanju nisu ispunjavala izborne uslove.

On se školovao u inostranstvu tokom jednog perioda života, ali su sudski postupci pokazali da dokumenta koja je priložio prilikom kandidature nisu dokazivala da je zvanično završio nivo obrazovanja ekvivalentan indonežanskoj srednjoj školi.

Njegova ostavka može da izazove dodatne političke turbulencije u najvećoj ekonomiji Jugoistočne Azije, piše Rojters.

(Tanjug)

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