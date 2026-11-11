SPOR OKO DIPLOME IZAZVAO BURU: Potpredsednik Indonezije podneo ostavku
POTPREDSEDNIK Indonezije, Gibran Rakabuming Raka, podneo je ostavku na tu funkciju, izjavio je danas njegov saradnik Budi Arie Setiadi.
Dva izvora iz gornjeg doma parlamenta, koji će nadgledati proces odobravanja njegove ostavke i izbora zamene, izjavila su za Rojters da će on u četvrtak ujutru zvanično predati parlamentu pismo o ostavci.
Gibran, sin bivšeg predsednika Džoka Vidoda, našao se pod pritiskom nakon presuda Ustavnog i Vrhovnog suda, kojima je utvrđeno da njegova dokumenta o obrazovanju nisu ispunjavala izborne uslove.
On se školovao u inostranstvu tokom jednog perioda života, ali su sudski postupci pokazali da dokumenta koja je priložio prilikom kandidature nisu dokazivala da je zvanično završio nivo obrazovanja ekvivalentan indonežanskoj srednjoj školi.
Njegova ostavka može da izazove dodatne političke turbulencije u najvećoj ekonomiji Jugoistočne Azije, piše Rojters.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: IFAL IZ INDONEZIJE NA MATURANTSKOJ PARADI U KIKINDI: 17. put plesalo oko 400 maturanata
Preporučujemo
OD PRIPREMA ZA VENČANjE DO SMRTI: Mlada (24) rastrgnuta pred očima verenika
30. 10. 2026. u 16:24
SNAŽAN UDAR: Treslo se jačinom preko 5 stepeni po Rihteru
12. 10. 2026. u 07:39
SNAŽAN ZEMLjOTRES: Poznato gde je bio epicentar, drmalo se jačinom preko 5 stepeni
21. 09. 2026. u 07:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)