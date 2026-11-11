ISTOK NA NOGAMA: Lukašenko najavio jako važan potez

ORGANIZACIJA Ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) trebalo bi da ojača saradnju sa Šangajskom organizacijom za saradnju (ŠOS) i Zajednicom nezavisnih država (ZND) u cilju suprotstavljanja terorizmu i ekstremizmu, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, dodajući da bi ODKB mogao da postane vojnopolitički temelj evroazijske bezbednosti.

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Prema njegovim rečima, ova godina pokazala je značajnu transformaciju terorističkih aktivnosti.

„Smatramo da je pravovremeno usvajanje Antiterorističke strategije ODKB-a do 2030. godine. Imajući u vidu uticaj društvenih mreža i informacionih tehnologija, neophodni su novi pristupi u radu na sprečavanju širenja međunarodnog terorizma i ekstremizma. U tom pogledu treba ojačati saradnju ODKB-a sa ŠOS-om i ZND-om, koristeći prednosti i stručne kompetencije svake od organizacija“, objasnio je Lukašenko na sednici Saveta za kolektivnu bezbednost ODKB-a u užem sastavu.

Kako je naveo, dolazi do suštinske promene prirode vojnih sukoba i ODKB ne sme da ostane po strani savremenih tehnoloških procesa.

„Naši zapadni protivnici ne govore bez razloga da je ’jeftinije mobilisati algoritme nego armije‘ – citiram. Dolazi do suštinske promene prirode vojnih sukoba, od klasičnih borbenih dejstava ka asimetričnim, niskobudžetnim sredstvima uticaja“, istakao je Lukašenko.

„Ciljani hakerski napadi, armije botova, korišćenje proksi-hakerskih grupa i generisanje lažnih vesti neuporedivo su jeftiniji od strateških bombardera i krstarećih raketa, a ipak mogu da nanesu ozbiljnu štetu“, kazao je beloruski lider.

„Sve je to usmereno na unutrašnje podrivanje države, što nije ništa manje opasno za ljude od vojne agresije“, dodao je on.

Organizacija Ugovora o kolektivnoj bezbednosti mogla bi da postane vojnopolitički temelj Evroazijske povelje o raznolikosti i multipolarnosti u 21. veku, koju promovišu Minsk i Moskva, rekao je Lukašenko.

„Naša organizacija poseduje ogroman, neiskorišćen, rekao bih, još neangažovan potencijal u oblasti bezbednosti i stabilnosti. Vojnopolitičke institucije i mehanizmi razvijani tokom decenija su jedinstveni. Ovo iskustvo svakako treba da bude iskorišćeno u procesu izgradnje bezbednosnog sistema na prostoru Evroazije. ODKB bi mogla da postane vojnopolitički temelj Evroazijske povelje o raznolikosti i multipolarnosti u 21. veku, koju Belorusija promoviše zajedno sa Rusijom i drugim partnerima“, naglasio je Lukašenko.

(Sputnjik)