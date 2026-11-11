"POSTIGNUT VAŽAN NAPREDAK" Oglasio se Kušner o pregovorima u Abu Dabiju
PREGOVORI o Ukrajini u Abu Dabiju bili su detaljni i otvoreni, izjavio je izaslanik predsednika SAD Džared Kušner.
„Razgovori su bili ozbiljni, podrobni i otvoreni. Obe zemlje iznele su konkretne ideje usmerene na smanjenje razlika i pronalaženje puta ka okončanju rata“, napisao je Kušner na društvenoj mreži Iks.
On je istakao da je danas postignut važan humanitarni pomak, pri čemu su se Ukrajina i Rusija načelno dogovorile o najvećoj razmeni zarobljenika od početka sukoba.
„To će omogućiti ponovno okupljanje porodica, izgradnju poverenja i stvaranje impulsa ka miru“, dodao je on.
„U bliskoj koordinaciji sa Ukrajinom i našim evropskim partnerima, usaglasili smo predloge o kojima ćemo sutra u Moskvi razgovarati sa predsednikom Putinom, nakon čega će uslediti konsultacije sa predsednikom Zelenskim“, napisao je Kušner.
Prema njegovim rečima, američki predsednik Donald Tramp je odlučan da okonča sukob.
„Značajne razlike i dalje postoje, ali mi smo posvećeni tome da nadogradimo ostvareni napredak i krenemo ka širim, multilateralnim pregovorima koji mogu doneti trajan mir, kao i suverenu, bezbednu i prosperitetnu Ukrajinu“, zaključio je Kušner.
Pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine održani su u Abu Dabiju 10. i 11. novembra. Rusku delegaciju predvodio je pomoćnik predsednika Vladimir Medinski, dok je na čelu ukrajinske delegacije bio šef Spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov. Na početku razgovora, za pregovaračkim stolom bili su prisutni i američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, komandant snaga NATO-a u Evropi Aleksus Grinkevič, kao i ministar spoljnih poslova UAE, Abdulah bin Zajed el Nahjan. Na pregovorima nije prisustovao nijedan predstavnik Evrope.
(Sputnjik)
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