UŠAKOV NAKON PREGOVORA U ABU DABIJU: Razgovori sa SAD i Ukrajinom bili veoma korisni
TRILATERALNI pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine u Abu Dabiju bili su sadržajni i veoma korisni, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsednika, Jurij Ušakov.
On je rekao novinarima da su Evropljani u Abu Dabiju radili "iza kulisa", održavajući kontakt sa Ukrajincima i Amerikancima, prenele su RIA Novosti.
Pregovori između delegacija Rusije, SAD i Ukrajine održani su u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.
Pomoćnik ruskog predsednika i šef ruske delegacije u Abu Dabiju, Vladimir Medinski, izjavio je da je pitanje evropske bezbednosne arhitekture bilo glavna tema sastanka.
Takođe je rekao da su se strane dogovorile o novoj velikoj razmeni zatvorenika između Rusije i Ukrajine.
(Tanjug)
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