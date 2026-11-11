Svet

UŠAKOV NAKON PREGOVORA U ABU DABIJU: Razgovori sa SAD i Ukrajinom bili veoma korisni

T.J.

11. 11. 2026. u 16:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TRILATERALNI pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine u Abu Dabiju bili su sadržajni i veoma korisni, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsednika, Jurij Ušakov.

УШАКОВ НАКОН ПРЕГОВОРА У АБУ ДАБИЈУ: Разговори са САД и Украјином били веома корисни

Foto: AFP/AFP/Profimedia

On je rekao novinarima da su Evropljani u Abu Dabiju radili "iza kulisa", održavajući kontakt sa Ukrajincima i Amerikancima, prenele su RIA Novosti.

Pregovori između delegacija Rusije, SAD i Ukrajine održani su u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.

Pomoćnik ruskog predsednika i šef ruske delegacije u Abu Dabiju, Vladimir Medinski, izjavio je da je pitanje evropske bezbednosne arhitekture bilo glavna tema sastanka.

Takođe je rekao da su se strane dogovorile o novoj velikoj razmeni zatvorenika između Rusije i Ukrajine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: "KUBANSKI DIJAMANT" IZNAD MOSKVE: Su-30 i MiG-29 u akciji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija
Fudbal

0 3

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija

Dževad Prekazi ostavio je neizbrisiv trag u fudbalu, ali i među ljudima koji su imali priliku da ga upoznaju. Njegov odlazak okupio je nekadašnje saigrače, sportske rivale, prijatelje i poštovaoce, a posebno emotivan oproštaj upriličen je na stadionu Partizana u Humskoj. Počast nekadašnjem asu crno-belih odali su predstavnici dva kluba koja su obeležila njegovu karijeru, Partizana i Galatasaraja.

11. 11. 2026. u 12:16

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)