UŠAKOV NAKON PREGOVORA U ABU DABIJU: Razgovori sa SAD i Ukrajinom bili veoma korisni

TRILATERALNI pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine u Abu Dabiju bili su sadržajni i veoma korisni, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsednika, Jurij Ušakov.

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On je rekao novinarima da su Evropljani u Abu Dabiju radili "iza kulisa", održavajući kontakt sa Ukrajincima i Amerikancima, prenele su RIA Novosti.

Pregovori između delegacija Rusije, SAD i Ukrajine održani su u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.

Pomoćnik ruskog predsednika i šef ruske delegacije u Abu Dabiju, Vladimir Medinski, izjavio je da je pitanje evropske bezbednosne arhitekture bilo glavna tema sastanka.

Takođe je rekao da su se strane dogovorile o novoj velikoj razmeni zatvorenika između Rusije i Ukrajine.

(Tanjug)

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