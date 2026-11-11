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ZAPALJENE GUME, BLOKIRANI PUTEVI: Generalni štrajk prerastao u sukobe, 42 osobe iza rešetaka (VIDEO)

T.J.

11. 11. 2026. u 18:06

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U ŠPANIJI su danas tokom generalnog štrajka i protesta uhapšene ukupno 42 osobe zbog sukoba sa policijom u nekoliko gradova, a glavni zahtevi demonstranata su veće plate, kvalitetnije javne usluge i zagarantovana prava na stanovanje.

ЗАПАЉЕНЕ ГУМЕ, БЛОКИРАНИ ПУТЕВИ: Генерални штрајк прерастао у сукобе, 42 особе иза решетака (ВИДЕО)

Foto: Alberto Paredes/ContactoPhoto/Profimedia

Najviše hapšenja bilo je u Baskiji - 13, a policija je privela i učesnike protesta u Madridu, Malagi, Almeriji, Granadi, Barseloni, Navari, Valjadolidu, La Riohi, Alikanteu, Valensiji i Kasteljonu, preneo je RTVE.

Demonstranti su palili gume kod Merkabarne, a Merkamadrida, nakon upotrebe biber spreja od strane policije, najmanje 13 ljudi zahtevalo je medicinsku pomoć.

Prvi generalni štrajk u Španiji u poslednjih 14 godina, obeležen je blokadama saobraćajnica i sukobima demonstranata sa policijom.

Sindikati CCOO i UGT, koji su organizovali štrajk uz podršku drugih udruženja, saopštili su da je odziv u prvim smenama masovan, navodeći da je obustava rada u pojedinim sektorima dostigla 90 odsto.

Prema podacima sindikata, štrajk je obuhvatio 90 odsto zaposlenih u automobilskoj industriji i lukama, 85 odsto u mesnoj industriji, 82 odsto u sektoru odnošenja smeća i 75 odsto u energetskom sektoru.

Sindikati su optužili policiju za prekomernu upotrebu sile i ometanje rada informativnih štrajkačkih punktova.

Generalni sekretar sindikata CCOO Unai Sordo izjavio je da štrajk nije motivisan predstojećim parlamentarnim izborima, već dugogodišnjim problemom nedostupnosti stanovanja, posebno za mlade koji, kako je naveo, uprkos zaposlenju, ne mogu da priušte samostalan život.

On je ocenio da je za rešavanje stambene krize potrebno najmanje milion i po stanova sa zaštićenim cenama.

Štrajk je pokrenut nakon iseljenja 87-godišnje Marikarmen Abaskal, koja je izbačena iz svog doma u septembru, a preminula pre mesec dana.

Održavanje generalnog štrajka izazvalo je i političke podele u zemlji.

Vladajući predstavnici i levičarske stranke podržali su protest, dok su opozicione Narodna partija (PP) i Voks, kao i poslodavci, kritikovali njegovu organizaciju, ocenjujući da ima političku i izbornu pozadinu.

Štrajk se održava 18 dana pre parlamentarnih izbora zakazanih za 29. novembar.

(Tanjug)

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