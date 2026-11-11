SPREMAN ZA RAZGOVOR: Putin otvoren za kontakte sa Evropljanima, uključujući i Merca
RUSKI predsednik Vladimir Putin otvoren je za moguće kontakte sa evropskim predstavnicima, uključujući nemačkog kancelara Fridriha Merca, izjavio je danas portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.
Peskov je rekao novinarima da još nije doneta odluka o Putinovom učešću na samitu G20 u Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je Putin uvek govorio da je otvoren za kontakte sa svima, uključujući i Evropljane, preneo je TASS.
Na pitanje da li se to odnosi i na Merca, Peskov je odgovorio potvrdno.
Merc je ranije izjavio da će u nekom trenutku doći vreme da nemački kancelar razgovara sa ruskim predsednikom, navodeći da ne bi izbegavao razgovor sa Putinom na marginama samita G20 u Majamiju koji će biti održan 14. i 15. decembra.
Takođe, portparol nemačke vlade izjavio je danas da bi razgovori između nemačkog kancelara Fridriha Merca i ruskog predsednika Vladimira Putina mogli da uslede nakon što je u Abu Dabiju postignuta načelna saglasnost evropskih, američkih i ukrajinskih zvaničnika o budućim pregovorima o Ukrajini.
(Tanjug)
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