Svet

SPREMAN ZA RAZGOVOR: Putin otvoren za kontakte sa Evropljanima, uključujući i Merca

T.J.

11. 11. 2026. u 16:28

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RUSKI predsednik Vladimir Putin otvoren je za moguće kontakte sa evropskim predstavnicima, uključujući nemačkog kancelara Fridriha Merca, izjavio je danas portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.

СПРЕМАН ЗА РАЗГОВОР: Путин отворен за контакте са Европљанима, укључујући и Мерца

Foto: AI generated

Peskov je rekao novinarima da još nije doneta odluka o Putinovom učešću na samitu G20 u Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je Putin uvek govorio da je otvoren za kontakte sa svima, uključujući i Evropljane, preneo je TASS.

Na pitanje da li se to odnosi i na Merca, Peskov je odgovorio potvrdno.

Merc je ranije izjavio da će u nekom trenutku doći vreme da nemački kancelar razgovara sa ruskim predsednikom, navodeći da ne bi izbegavao razgovor sa Putinom na marginama samita G20 u Majamiju koji će biti održan 14. i 15. decembra.

Takođe, portparol nemačke vlade izjavio je danas da bi razgovori između nemačkog kancelara Fridriha Merca i ruskog predsednika Vladimira Putina mogli da uslede nakon što je u Abu Dabiju postignuta načelna saglasnost evropskih, američkih i ukrajinskih zvaničnika o budućim pregovorima o Ukrajini.

(Tanjug)

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