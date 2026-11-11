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PORTUGALSKE SLUŽBE U PRIPRAVNOSTI: Otkazano više od 200 letova, zatvorene škole, prodavnice zbog oluje Čarls (VIDEO)

T.J.

11. 11. 2026. u 16:14

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AVIO-KOMPANIJE otkazale su danas više od 200 letova iz i ka Portugaliji, dok su škole i stotine supermarketa i drugih poslovnih objekata zatvorene zbog oluje "Čarls" koja je donela obilne padavine.

ПОРТУГАЛСКЕ СЛУЖБЕ У ПРИПРАВНОСТИ: Отказано више од 200 летова, затворене школе, продавнице због олује Чарлс (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Alexandre

Iako je oluja bila slabijeg intenziteta nego što se prvobitno očekivalo, portugalska vlada, koja je bila na meti kritika zbog sporog reagovanja na niz oluja u januaru i februaru, preduzela je preventivne mere, stavljajući sve službe za vanredne situacije i vojne jedinice u stanje pripravnosti, otkazujući nastavu, obustavljajući rad javnih službi koje nisu od ključnog značaja i apelujući na građane da ostanu u svojim domovima, prenela je Lusa.

Portugalska meteorološka služba IPMA saopštila je da se oko oluje iznad Atlantika podelilo na dva dela, čime je oslabila pre nego što je stigla do južne regije Algarve.

Komandant portugalske Službe civilne zaštite, Mario Silvestre, izjavio je da vlasti zadržavaju visok nivo pripravnosti zbog opasnosti od bujičnih poplava, snažnog vetra i visokih talasa, nakon što je od ponoći zabeleženo 538 incidenata.

Oluja "Čarls" je već pogodila arhipelag Madeira, izazvavši poplave u pojedinim područjima i obarajući drveće.

Portugaliju i Španiju su od nedelje pogodile obilne kiše koje je donela oluja "Bruna", a poplave su zabeležene u nekoliko područja, uključujući drumske tunele u Lisabonu koji su danas uglavnom bili zatvoreni.

Foto: Iks/hendrik R. hannes

Očekuje se da će nova oluja danas popodne stići i do jugozapadne Španije, a španska meteorološka služba AEMET upozorila je na ozbiljne posledice obilnih padavina, snažnog vetra i visokih talasa, koji bi mogli dodatno da pogoršaju stanje izazvano olujom "Bruna".

U centralnoj Španiji evakuisano je više od 3.000 stanovnika mesta Pjedralaves, koji su u utorak napustili svoje domove zbog opasnosti od izlivanja lokalne brane.

(Tanjug)

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