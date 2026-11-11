TRAMP POPUSTIO, PUTIN DOBIJA ŠTA JE TRAŽIO: Bes i panika u Evropi, Amerika prihvatila ključni ruski zahtev

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa želi da se u sklopu pregovora o završetku rata u Ukrajini razgovara i o budućnosti evropske bezbednosti.

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Reč je o jednom od glavnih zahteva Rusije, koja već godinama traži da NATO ograniči svoje prisustvo u istočnoj Evropi.

Takav američki pristup zabrinuo je evropske države, koje strahuju da bi Rusija mogla da dobije veći uticaj na njihove bezbednosne i odbrambene odluke, piše Vol strit džornal (Wall Street Journal).

Američki zvaničnici uoči pregovora u Abu Dabiju, na kojima učestvuju predstavnici SAD, Rusije, Ukrajine i evropskih zemalja, poručili su da se o prekidu vatre u Ukrajini treba razgovarati istovremeno sa pitanjem buduće bezbednosti Evrope.

Evropske države, međutim, strahuju da Rusija zapravo želi ponovo da uspostavi uticaj nad svojim susedima i dobije mogućnost odlučivanja o njihovoj odbrambenoj politici. To bi značilo veliku promenu u Evropi, u kojoj nakon Hladnog rata svaka država ima pravo sama da odluči kojim će se savezima pridružiti.

Ruski predsednik Vladimir Putin već godinama traži ograničavanje vojnog prisustva Zapada u Evropi. Krajem 2021. godine, neposredno pre početka sukoba u Ukrajini, Moskva je zahtevala da NATO povuče svoje snage iz dela istočnoevropskih država, da prestane da prima nove članice, kao i da SAD uklone svoje nuklearno oružje iz Evrope.

Evropski zvaničnici sada strahuju da bi Rusija kroz mirovne pregovore mogla da dobije ono što ranije nije uspela da postigne.

Tramp želi veliki dogovor sa Rusijom

Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner već mesecima pokušavaju da dogovore završetak rata. Međutim, pregovori zasad nisu doneli rezultate jer Putin ne odustaje od svojih zahteva, dok Ukrajina odbija da pristane na ruske uslove. Trampova administracija je u međuvremenu ponudila nekoliko ustupaka Moskvi, nadajući se da će tako podstaći Putina na dogovor.

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SAD su ranije tražile od Ukrajine da prepusti Rusiji delove teritorije koje ruska vojska nije uspela da zauzme. Vašington je takođe vršio pritisak na Kijev da prestane da napada ruske rafinerije nafte, dok je Moskvi ponudio mogućnost novih energetskih i privrednih sporazuma.

Poslednjih nedelja Vitkof i Kušner počeli su da zagovaraju ideju da se mirovni pregovori prošire na bezbednost cele Evrope, smatrajući da bi takav dogovor imao veće izglede za uspeh.

Američki zvaničnici tvrde da je rat u Ukrajini pokazao kako postojeći evropski sistem bezbednosti ne funkcioniše dovoljno dobro.

„Moramo da izgradimo nešto novo, nešto što funkcioniše u današnjim okolnostima“, rekao je jedan američki zvaničnik.

Tramp je prošle nedelje izjavio da želi da postigne veliki sporazum sa Moskvom koji bi mogao da obuhvati celu Evropu.

„Biće to velik, prekrasan sporazum i svi će biti oduševljeni“, poručio je američki predsednik.

Rusija zadovoljna, Evropa u panici

Rusija je pozdravila američku ideju da se o evropskoj bezbednosti razgovara u sklopu pregovora o Ukrajini.

„Ideja da se najpre definišu jasni parametri budućeg bezbednosnog poretka, a tek potom pristupi rešavanju rusko-ukrajinskog sukoba, potpuno je razumna“, izjavio je u utorak ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Evropske države imaju drugačiji stav. One smatraju da Rusija najpre mora da pristane na prekid vatre u Ukrajini, a da se tek onda može razgovarati o drugim pitanjima, uključujući ukidanje sankcija i evropsku bezbednost. To je naglasila i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen:

„Bilo kakvi ozbiljni razgovori o evropskom bezbednosnom poretku mogu se voditi tek nakon što se postigne prekid vatre u Ukrajini“, poručila je ona.

Američki zvaničnici pokušavaju da umire evropske saveznike tvrdnjama da NATO i dalje ostaje ključan za odbranu Evrope, kao i da će svaka država zadržati pravo da samostalno odlučuje o svojoj bezbednosti. Vašington takođe priprema bezbednosne garancije za Ukrajinu, koje bi bile slične pravilu NATO-a prema kojem napad na jednu članicu predstavlja napad na sve, a takav predlog tek treba da odobri Tramp.

Endru Vajs, bivši američki zvaničnik za nacionalnu bezbednost i stručnjak za Rusiju, upozorava da su evropske države sa razlogom zabrinute:

„Decenijama je američka politika naglašavala da Rusija treba da ima pravo glasa, ali ne i pravo veta kada je reč o evropskoj bezbednosti. Nije čudno što su Ukrajinci i Evropljani zabrinuti zbog mogućnosti da se iza njihovih leđa sklapaju dogovori“, upozorio je Vajs.