TETKA UBIJENOG DEČAKA IZ HERCEG NOVOG Obratila se ubici strašnim rečima: "Hrišćanski je da te ne kunem, nadam se da ćeš patiti"

TETKA ubijenog dečaka Kaija Pavlovića (11) iz Herceg Novog, oglasila se na društvenoj mreži Fejsbuk emotivnom i oštrom porukom, u kojoj je iznela bol i bes zbog svega što se dogodilo njenom nećaku.

Foto Društvene mreže

Ona je u objavi uputila direktne reči očuhu dečaka kome zamera ponašanje i to što je izdao poverenje koje mu je bilo ukazano.

Udvarao se samohranim majkama

- Je l' ti savest mirna? Ovamo si glumio "humanitarca", udvarao se našim samohranim majkama, spasavao napuštene životinje... Mnogi smo se prevarili, verovali, ali je najtužnije i najgore što ti je to malo nedužno dete verovalo - napisala je Zorica, pa dodala:

- Ujedno sam tužna i besna, hrišćanski je da te ne kunem, ali se nadam da ćeš patiti kao naš maleni riđi dečak. Njegova napaćena duša će napokon naći mir i spokoj kod svog oca.

Njena objava izazvala je pažnju zbog snažnih emocija i bola koji se osećaju u svakoj rečenici, a posebno zbog poruke posvećene ubijenom dečaku.

Život jedanaestogodišnjaka obeležili su gubici i velike promene kroz koje deci često izazivaju određene probleme tokom odrastanja. Još tokom detinjstva ostao je bez oca, potom je napustio Crnu Goru i preselio se sa porodicom prvo na Novi Zeland, a onda u Kanadu, daleko od sredine u kojoj je odrastao i ljudi koji su ga poznavali.

Optužen za ubistvo drugog stepena

Nekoliko godina kasnije, rođaci su izgubili kontakt sa njim, a potraga koja je trajala više od godinu dana završena je najgorom mogućom vešću - pronađen je mrtav, a za njegovo ubistvo osumnjičeni su njegova majka i očuh.

Jedan od dvoje ljudi optuženih u vezi sa smrću jedanaestogodišnjeg dečaka iz Herceg Novog u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija prvi put se pojavio pred sudom u Vankuveru u četvrtak, piše CBC.ca.

Očuh (51) optužen je za ubistvo drugog stepena i nedostojno postupanje sa ljudskim ostacima. On i 46-godišnja žena, koja je takođe optužena za ubistvo iz nehata, bili su članovi dečakove porodice, saopštila je policija.

Zbog zabrane objavljivanja detalja sa sudskog postupka protiv žene, CBC News ne može da izveštava o tome šta se dešavalo tokom njenog pojavljivanja pred sudom.

Pojavio se putem video-veze

Očuh, koji se još nije izjasnio o krivici, pojavio se putem video-veze. Bio je obučen u crveni duks i nosio je naočare. Tokom ročišta sedeo je mirno, a postupak je odložen za kasnije ovog meseca.

U međuvremenu je pokrenuta akcija prikupljanja novčane pomoći kako bi se telo dečaka, koji je nakon potrage zbog nestanka pronađen mrtav u Kanadi, bilo transportovano u Crnu Goru. Porodica je uputila apel za pomoć, ističući da je svaka donacija dobrodošla i da im je cilj da dečaku obezbede poslednje počivalište uz oca.

Organizacija iz Novog Zelanda "Give A Little" takođe je objavila apel za pomoć.

- Ne postoje reči kojima možemo da opišemo koliko smo potreseni ovim tragičnim gubitkom, a naša najveća želja sada je da dečaka vratimo kući. Ostao je i bez oca, koji je takođe preminuo i sahranjen je u Crnoj Gori. Naš cilj je da dečakovo telo prebacimo u Crnu Goru kako bi bio sahranjen pored svog tate i kako bi se, konačno, ponovo sjedinili - piše u objavi.

Alo/Telegraf