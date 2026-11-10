VLADU FORMIRATI ŠTO PRE Ajzenkot: Nećemo odustati od vojne i nacionalne službe za sve
LIDER stranke Jašar Gadi Ajzenkot, kome je poveren zadatak da formira novu vladu Izraela, izjavio je da se ta zemlja nalazi na prekretnici u oblasti bezbednosti, strategije, ekonomije i međunarodnih odnosa, dodajući da su ovo "možda jedni od najtežih dana za Izrael od njegovog osnivanja".
On je na sastanku poslaničke grupe Jašara, održanom uoči polaganja zakletve 26. saziva Kneseta, istakao da je posvećen formiranju "vlade nacionalnog jedinstva u vanrednim okolnostima, što pre", ali bez odustajanja od svojih principa, prenosi Tajms of Izrael.
Ajzenkot je naglasio da njegova stranka ostaje čvrsto privržena svojim temeljnim načelima - Izraelu kao jevrejskoj, demokratskoj, liberalnoj i egalitarnoj državi.
On je obećao da će raditi zajedno sa partnerima Jašara - strankama B'Jahad, Demokrate i Izrael Bejtenu.
Ajzenkot je poručio da pruža ruku svakoj stranci koja je spremna da prihvati principe njegove koalicije, ali je istovremeno naglasio da neće odustati od svog stava da služenje vojnog roka mora biti obavezno za sve građane Izraela.
-Vojna služba, nacionalna služba, civilna služba. Tu zastavu nećemo spustiti, istakao je on.
Ajzenkot nije izričito pomenuo ultraortodoksne jevrejske Haredi niti arapske stranke, navodi Tajms of Izrael.
Obećao je da će razmotriti sve moguće načine za proširenje svoje koalicije, kako bi se postigao "što širi nacionalni konsenzus".
Ajzenkot je, takođe, istakao da je njegova stranka posvećena ostvarivanju ciljeva rata u Gazi koji još nisu ispunjeni - "uništenju vojnih i civilnih kapaciteta Hamasa".
Tokom nabrajanja tri grane vlasti, Ajzenkot je zastao i uz osmeh pokušao da se priseti treće, sve dok se nije setio sudske vlasti, piše Tajms of Izrael.
-Ne sme da se zaboravi sudska vlast, rekao je on, govoreći o potrebi uspostavljanja odgovarajuće ravnoteže između tri grane vlasti.
Lider izraelske stranke Jašar Gadi Ajzenkot dobio je 8. novembra od predsednika Izraela Isaka Hercoga mandat za formiranje nove vlade.
On ima 28 dana da formira vladu, a Hercog je ovlašćen da mu odobri produženje do 14 dana ako bude potrebno.
Tanjug
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