(MAPA) SLAVJANSKU PREĆI PAD?! Ukrajinci priznali težak udarac – ruska armija u nezadrživom naletu! (VIDEO)

RUSIJA je napredovala u Raj-Aleksandrivki u pravcu Slavjanska, prema vojnoj javnoj grupi Deep State (vezanoj za GUR).

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Prema njihovoj mapi, veći deo sela je pod ruskom kontrolom, sa izuzetkom područja u „sivoj zoni“ na zapadnoj periferiji (što znači da su ruske trupe već prisutne tamo).

Ukrajinski vojnik sa pozivnim znakom „Mučnoj“ takođe potvrđuje napredovanje.

Foto: telegram Deep State

-Prerano je govoriti o potpunom završetku vojnih operacija za ovo selo, ali opšti trend nije u našu korist. U budućnosti, neprijatelj će verovatno pokušati da poveća pritisak ka Orehovatki, koristeći područje kanala Severski Donjec-Donbas kao jednu od linija za dalje napredovanje. Istovremeno, ne možemo isključiti ponovljene pokušaje prodora ka Nikolajevki sa juga, piše „Mučnoj“.

Podsećanja radi, Rusija je dugo tvrdila da je potpuno zauzela Raj-Aleksandrivku, ali su u septembru i oktobru ruske vojne javnoj grupi izveštavale o kontranapadima ukrajinskih oružanih snaga u ovom pravcu.

Foto: telegram Deep State

Prema Mučnoju, Rusi su takođe pojačali svoje prisustvo u južnom delu Dobropolja.

-Ne govorimo o izolovanim infiltracijama, već o grupama okupatora koji se nalaze direktno u skloništima i oštećenim zgradama, pokušavajući da iskoriste uništene objekte... Neprijatelj je zaista prisutan u južnom delu Dobropolja i ta činjenica se više ne sme posmatrati samo kao epizodna infiltracija, piše vojni oficir.

Foto: telegram Deep State

Grupe Rusa se takođe infiltriraju u druge delove grada, ali još uvek nisu uspostavile uporište tamo, tvrdi Mučnoj.

Deep State izveštava o još jednom ruskom napredovanju – u blizini sela Lugovskoje, istočno od Orehova i Male Tokmačke.

Foto: telegram Deep State

Rusko Ministarstvo odbrane je prijavilo napade na četiri električne trafostanice u tri regiona Ukrajine – u Viljnogorsku u Dnjepropetrovskoj oblasti, u Kremenčuku u Poltavskoj oblasti i u Perejaslavu i Jagotinu u Kijevskoj oblasti.

Ukrajina je izvestila da je bilo vazdušnih udara na energetski sektor u Kijevskoj, Viničkoj, Čerkaskoj, Kirovogradskoj, Poltavskoj, Harkovskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Pored udara na trafostanicu u okrugu Golovanovka, jutros se dogodio i vazdušni udar na Epicentar u Kirovskoj oblasti.

Rusija se sprema da intenzivira udare na pogone za preradu hrane u Ukrajini, javljaju ukrajinski mediji, pozivajući se na izvore u Glavnoj obaveštajnoj upravi.

Rusija će, kako se navodi, ciljati ukrajinske i strane silose za žito, poljoprivredna skladišta, prese za ulje, mlekare, pogone za preradu mesa i farme živine. Cilj napada je da se nanese šteta ukrajinskoj ekonomiji, oslabi bezbednost hrane u zemlji, smanji devizni prihod i eliminišu konkurenti ruskih proizvođača hrane sa globalnog tržišta.

Treba napomenuti da se udari na ukrajinske pogone za preradu hrane i dalje redovno izvode.

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