Politika

PRVI DAN PARISKOG MIROVNOG FORUMA: Brnabić pored Makrona u prvom redu (FOTO)

В.Н.

10. 11. 2026. u 17:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVOG dana Pariskog mirovnog foruma, v.d. predsednika Ana Brnabić viđena je u prvom redu pored francuskog predsednika Emanuela Makrona.

ПРВИ ДАН ПАРИСКОГ МИРОВНОГ ФОРУМА: Брнабић поред Макрона у првом реду (ФОТО)

Foto: P.Vučković

Tokom dvodnevne posete Parizu, Brnabić će, na poziv predsednika Makrona, prisustvovati svečanoj večeri u okviru zvaničnog programa.

Foto: P.Vučković

Foto: P.Vučković

Foto: P.Vučković

Foto: P.Vučković

Ovogodišnjem forumu prisustvuju i brojni drugi visoki zvaničnici, među kojima su potpredsednica Bugarske Ilijana Jotova, izvršna direktorka UNICEF-a Ketrin Rasel, kao i ministarka spoljnih poslova Haitija Dominik Dipi.

Foto: P.Vučković

Foto: P.Vučković

Foto: P.Vučković

Foto: P.Vučković

Pariski mirovni forum je godišnji međunarodni skup koji okuplja šefove država, vladine zvaničnike, predstavnike međunarodnih organizacija, civilnog društva i stručnjake sa ciljem unapređenja globalne saradnje, diplomatije i pronalaženja rešenja za ključne svetske izazove.

Foto: P.Vučković

Foto: P.Vučković

Foto: P.Vučković

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale

Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale