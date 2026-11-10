PRVI DAN PARISKOG MIROVNOG FORUMA: Brnabić pored Makrona u prvom redu (FOTO)
PRVOG dana Pariskog mirovnog foruma, v.d. predsednika Ana Brnabić viđena je u prvom redu pored francuskog predsednika Emanuela Makrona.
Tokom dvodnevne posete Parizu, Brnabić će, na poziv predsednika Makrona, prisustvovati svečanoj večeri u okviru zvaničnog programa.
Ovogodišnjem forumu prisustvuju i brojni drugi visoki zvaničnici, među kojima su potpredsednica Bugarske Ilijana Jotova, izvršna direktorka UNICEF-a Ketrin Rasel, kao i ministarka spoljnih poslova Haitija Dominik Dipi.
Pariski mirovni forum je godišnji međunarodni skup koji okuplja šefove država, vladine zvaničnike, predstavnike međunarodnih organizacija, civilnog društva i stručnjake sa ciljem unapređenja globalne saradnje, diplomatije i pronalaženja rešenja za ključne svetske izazove.
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