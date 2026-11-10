Žestok udarac za Partizanovog rivala! Ovo će ih debelo koštati!

Crno-belima gostuju u sredu od 20.45 časova.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Uprava Košarkaškog kluba Baskonija moraće da isplati 3.000.000 evra bivšim članovima stručnog štaba.

Prema pisanju španskih medija, evroligaš iz Vitorije prinuđen je da uplati ovaj iznos na ime obeštećenja trenerima: Paolu Galbijatiju, njegovom prethodniku Pablu Lasu (sadašnjem strategu Efesa) i doskorašnjem plejmejkeru Markusu Hauardu.

Podsetimo, Baskonija je dogovorila sporazumni raskid ugovora sa Italijanom i isplatiće mu kompenzaciju od 300.000 evra prema izvorima "El Koreo medija". Njega će do kraja sezone menjati Velimir Perasović.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Galbijati je na klupi Baskonije nasledio Pabla Lasa, kome baskijski klub treba da isplati oko 500.000 evra i samo za dvojicu trenera će platiti oko 800.000 evropskih novčanica.

Najveća suma uslediće na račun Hauarda, Amerikancu će pripasti 2.000.000 evra, koje mu je Baskonija ostala dužna, pre nego što je svojevremeno jedan od najboljih strelaca Evrolige, prešao u Zenit iz Sankt Peterburga, koji trenira Duško Ivanović.

Podsetimo, Baskonija u sredu od 20:45 gostuje Partizanu u 11. kolu Evrolige.

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