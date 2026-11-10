ZVANIČNO SAOPŠTENJE REM-a: Izrečene zabrane Kuriru, V5, Prva TV i Informeru
SAVET Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izdao je saopštenje povodom mera medijima protiv kojih su pokrenuti postupci.
Prenosimo saopštenje u celosti:
- Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrekao je više mera televizijama protiv kojih je prethodno pokrenut postupak zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima i podzakonskih akata, tokom izborne kampanje.
Televiziji Kurir izrečena je mera zabrane emitovanja „Dnevnika“ u trajanju od jednog dana i zabrana emitovanja emisije „Vesti“ u trajanju od dva dana.
Televiziji V5 iz Valjeva izrečena je mera upozorenja, dok je televiziji Prva izrečena mera zabrana oglašavanja u trajanju od jednog dana.
Postupak izricanja mera protiv TV K1 je obustavljen.
Po prijavama protiv Televizije Informer izrečene su mere: zabrana oglašavanja u trajanju od pet dana u vezi sa emisijom „Vreme uspona“, zabrana emitovanja formata emisije „Kolegijum“ u trajanju od 10 dana, mera upozorenja zbog neobeležavanja izbornog programa i mera zabrana prikazivanja formata emisije „Kolegijum“ u trajanju od 15 dana.
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