Politika

ZVANIČNO SAOPŠTENJE REM-a: Izrečene zabrane Kuriru, V5, Prva TV i Informeru

В.Н.

10. 11. 2026. u 17:58

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SAVET Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izdao je saopštenje povodom mera medijima protiv kojih su pokrenuti postupci.

ЗВАНИЧНО САОПШТЕЊЕ РЕМ-а: Изречене забране Куриру, В5, Прва ТВ и Информеру

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Prenosimo saopštenje u celosti: 

- Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrekao je više mera televizijama protiv kojih je prethodno pokrenut postupak zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima i podzakonskih akata, tokom izborne kampanje. 

Televiziji Kurir izrečena je mera zabrane emitovanja „Dnevnika“ u trajanju od jednog dana i zabrana emitovanja emisije „Vesti“ u trajanju od dva dana.

Televiziji V5 iz Valjeva izrečena je mera upozorenja, dok je televiziji Prva izrečena mera zabrana oglašavanja u trajanju od jednog dana.

Postupak izricanja mera protiv TV K1 je obustavljen.

Po prijavama protiv Televizije Informer izrečene su mere: zabrana oglašavanja u trajanju od pet dana u vezi sa emisijom „Vreme uspona“, zabrana emitovanja formata emisije „Kolegijum“ u trajanju od 10 dana, mera upozorenja zbog neobeležavanja izbornog programa i mera zabrana prikazivanja formata emisije „Kolegijum“ u trajanju od 15 dana. 

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