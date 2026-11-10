AMERIKA U STRAHU! Mornarica Kine dramatično ubrzala ofanzivne sposobnosti – supernosači seju trepet!

GODINU dana nakon što je prvi kineski supernosač aviona, „Fuđian” (Fujian), 5. novembra 2025. godine uveden u operativnu upotrebu, kineski izvori navode da su ovaj ratni brod i njegova avio-grupa spremni za učešće u znatno složenijim operacijama.

Foto naval-technology.com/Credit: Ding Ziyu/China Ministry of National Defense

Iako kineski državni mediji navode da je nosač dostigao „optimizovano operativno stanje”, postavljaju se značajna pitanja o tome kako će se dalje razvijati njegove operacije. Razvoj i eksploatacija ovog supernosača predstavljali su veliki izazov, budući da on nosi znatno veću i raznovrsniju avio-grupu nego prethodni kineski nosači, a koristi i sistem elektromagnetnih katapulta koji zahteva nove metode obuke. Nakon što su u velikoj meri savladali uspešno upravljanje pojedinačnim letelicama, očekuje se da će se avio-grupa sada usmeriti ka delovanju kao integrisana borbena celina u zahtevnim uslovima.



Foto: PLNA

„Fuđian”, kao i svaki drugi nosač aviona, ne deluje izolovano. Njegova efikasnost zavisi od koordinacije sa pratećim razaračima, fregatama i pomoćnim plovilima, koja pružaju dodatnu protivvazdušnu odbranu, mogućnosti za borbu protiv podmornica, nadzor i logističku podršku. Mornarica je već sprovela obuku u kojoj su, pored „Fuđiana”, učestvovali razarači klasa „Tip 055” i „Tip 052D”, kao i fregate klase „Tip 054A”. Ove vežbe, koje su uključivale plovidbu u formaciji i zajedničke operacije traganja i spasavanja uz učešće brodova i letelica, postavile su temelje za još bolje integrisano delovanje. Složenije obuke mogle bi da omoguće nosaču aviona i njegovoj pratnji da koordinišu svoje aktivnosti na širem prostoru, istovremeno reagujući na više simuliranih pretnji, razmenjujući informacije, održavajući celovitost formacije i usklađujući svoje odgovornosti, a sve to bez ometanja letačkih operacija. Konkretno, sistem za rano upozoravanje i komandovanje (AEW&C) KJ-600 mogao bi da deluje kao „množitelj snage” za razarače, značajno povećavajući situacionu svesnost i dopunjujući jedinstveni dvoopsežni radarski sistem razarača klase „Tip 055”.





Jedna od najvećih prednosti nosača aviona „Fuđian” u odnosu na njegove prethodnike jeste integracija različitih tipova specijalizovanih letelica u jedinstvenu, koordinisanu borbenu snagu. Njegova vazduhoplovna grupa obuhvata četiri ključne kategorije: „stelt” lovce J-35, teške lovce J-15B, letelice za rano upozoravanje i komandovanje KJ-600, kao i letelice za elektronsko ratovanje J-15D – pri čemu sve ove letelice poseduju međusobno veoma komplementarne sposobnosti. Nijedan drugi nosač aviona nema vazduhoplovnu grupu ovakvog sastava; kineski lovci imaju znatno veći dolet, impresivnije letne karakteristike i opremljeni su većim i snažnijim radarima u poređenju sa svojim američkim pandanima. Da bi se u potpunosti iskoristile njihove komplementarne mogućnosti, biće neophodno sprovoditi sve složenije i integrisanije vežbe. Na primer, letelice za rano upozoravanje mogle bi da obezbede širi uvid u situaciju, lovci bi mogli da uvežbavaju koordinisane odbrambene patrole, dok bi letelice za elektronsko ratovanje mogle da doprinesu većoj preživljivosti šire formacije. Takva obuka bi stavila na probu komunikacije, taktičku koordinaciju, planiranje misija i sposobnost razmene informacija između vazduhoplova i nosača aviona.

militarywatchmagazine.com

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