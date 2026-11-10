Svet

MASA UKRAJINSKIH JURIŠNIKA SE KRILI U ŠUMI, ZA 20 MINUTA VIŠE NIJE OSTAO NIJEDAN: Bolan udarac za Kijev kod Harkova

10. 11. 2026. u 16:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDINICA bespilotnih sistema 11. armijskog korpusa grupe snaga „Sever“ otkrila je i za 20 minuta korigovala artiljerijski udar na koncentraciju neprijateljskih snaga u Harkovskoj oblasti, izjavio je za RIA Novosti komandir posade bespilotne letelice sa pozivnim imenom Speh.

МАСА УКРАЈИНСКИХ ЈУРИШНИКА СЕ КРИЛИ У ШУМИ, ЗА 20 МИНУТА ВИШЕ НИЈЕ ОСТАО НИЈЕДАН: Болан ударац за Кијев код Харкова

Foto: AI generated/ChatGPT

 - Nedavno smo od dubinske obaveštajne službe dobili informaciju da se u jednoj šumi u pozadinskom delu Harkovske oblasti nalazi veća koncentracija neprijateljskih snaga. Zahvaljujući brzoj reakciji naše posade i posade višecevnog raketnog sistema 'Uragan', odmah smo poleteli po dobijenom naređenju i za 20 minuta stigli do cilja. Sa tri precizna pogotka neutralisali smo protivnika - rekao je sagovornik agencije.

Prema njegovim rečima, saradnja između različitih jedinica značajno je unapređena tokom poslednjih godinu i po dana. Izviđačke i artiljerijske jedinice uspostavile su visok nivo koordinacije, što im omogućava efikasnije dejstvo po protivničkim položajima i napredovanje.

 - Naša artiljerija i posade višecevnih raketnih sistema trenutno rade veoma dobro. Iz ugla korigovanja vatre mogu da kažem da je napredak tokom poslednjih godinu i po dana ogroman. Uspostavili smo svojevrsnu simbiozu sa artiljercima – oni sada razumeju nas, a i mi razumemo kako funkcioniše njihov posao - dodao je Speh.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)