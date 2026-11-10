JEDINICA bespilotnih sistema 11. armijskog korpusa grupe snaga „Sever“ otkrila je i za 20 minuta korigovala artiljerijski udar na koncentraciju neprijateljskih snaga u Harkovskoj oblasti, izjavio je za RIA Novosti komandir posade bespilotne letelice sa pozivnim imenom Speh.

Foto: AI generated/ChatGPT

- Nedavno smo od dubinske obaveštajne službe dobili informaciju da se u jednoj šumi u pozadinskom delu Harkovske oblasti nalazi veća koncentracija neprijateljskih snaga. Zahvaljujući brzoj reakciji naše posade i posade višecevnog raketnog sistema 'Uragan', odmah smo poleteli po dobijenom naređenju i za 20 minuta stigli do cilja. Sa tri precizna pogotka neutralisali smo protivnika - rekao je sagovornik agencije.

Prema njegovim rečima, saradnja između različitih jedinica značajno je unapređena tokom poslednjih godinu i po dana. Izviđačke i artiljerijske jedinice uspostavile su visok nivo koordinacije, što im omogućava efikasnije dejstvo po protivničkim položajima i napredovanje.

- Naša artiljerija i posade višecevnih raketnih sistema trenutno rade veoma dobro. Iz ugla korigovanja vatre mogu da kažem da je napredak tokom poslednjih godinu i po dana ogroman. Uspostavili smo svojevrsnu simbiozu sa artiljercima – oni sada razumeju nas, a i mi razumemo kako funkcioniše njihov posao - dodao je Speh.

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